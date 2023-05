“Diritti dei sordi: uno sguardo al passato, al presente e al futuro nel territorio siciliano, nazionale, europeo e mondiale”: sabato convegno a Siracusa

Il 12 maggio del 1942 l’Ente Nazionale Sordi è stato riconosciuto quale ente morale e in questa data è istituita la festa nazionale dell’Ente. Questo avvenimento è un traguardo fondamentale per la storia del nostro Ente e per la Comunità Sorda che da esso è rappresentata ed ha un notevole valore istituzionale, civile e sociale. Pertanto, l’81° Anniversario verrà celebrato il prossimo 13 maggio a Siracusa con un convegno regionale che si terrà al Grand Hotel Villa Politi con inizio dei lavori previsto per le 9 e fino alle 13.30, dal titolo “Diritti dei sordi: uno sguardo al passato, al presente e al futuro nel territorio siciliano, nazionale, europeo e mondiale”. Organizzatori la Sezione Provinciale dell’Ente Nazionale Sordi di Siracusa in collaborazione con il Consiglio Regionale ENS della Sicilia. L’iniziativa ha ottenuto anche il patrocinio dell’ARS e del Comune di Siracusa, oltre al sostegno di tanti piccoli e medi esercenti che hanno voluto contribuire alla realizzazione di questa iniziativa.

Al convegno relazioneranno membri della rappresentanza Sorda Mondiale (Federazione Mondiale dei Sordi), Europea (Federazione Europea dei Sordi e Forum Europeo sulla Disabilità), Nazionale e Regionale, con il Presidente Nazionale e Regionale dell’Ens, confrontandosi sulla condizione delle persone sorde nelle diverse realtà nazionali, europee e mondiali. Saranno inoltre invitati i rappresentanti delle associazioni dei disabili e le istituzioni locali. Parteciperà anche un parlamentare ungherese, sordo, del Parlamento Europeo.

L’obiettivo è creare spunti di riflessione e di confronto sul livello di civiltà della nostra società, sulle buone prassi da divulgare e sulle criticità su cui intervenire come ente di tutela di una minoranza significativa di soggetti svantaggiati. Interverranno, per portare il loro saluto e la loro vicinanza alla comunità, il Presidente dell’ARS, On. G. Galvagno e il Sindaco di Siracusa. Destinatari dell’evento saranno tutti i cittadini, sordi e udenti, a cui stanno a cuore le tematiche inerenti i diritti delle persone con disabilità e delle persone sorde in particolare. Inoltre, l’iniziativa è realizzata in collaborazione con il Consiglio Regionale ENS della Sicilia e vedrà la partecipazione di persone sorde provenienti da tutte le sedi provinciali della Sicilia.

Per garantire la piena accessibilità ai contenuti del convegno e considerata la presenza di relatori stranieri, è stato predisposto un triplice servizio di interpretariato con traduzione simultanea in italiano, in LIS (Lingua dei Segni Italiana) e in IS (International Sign). Inoltre, sarà effettuata la diretta del convegno sulla pagina Facebook della Sezione con inquadrati gli interpreti e sottotitoli in italiano. Data l’importanza dei temi trattati e degli illustri ospiti che interverranno, si prevede, in un secondo tempo, la pubblicazione degli atti del convegno.

Inoltre, nella giornata del 14 Maggio, è in programma una visita guidata nei siti di interesse storico-culturale del territorio per far conoscere agli ospiti stranieri e ai partecipanti intervenuti, che soggiorneranno nella nostra città, la nostra amata città di Siracusa, con una ricaduta positiva, anche economica, sugli esercenti e albergatori della città. Anche in questo caso, a garanzia dell’accessibilità, sarà offerto, oltre ad un servizio di visita guidata, anche un servizio di interpretariato in lingua dei segni italiana (LIS) e internazionale (IS).