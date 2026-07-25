Diritto all’abitare e vivere la città, a Siracusa l’iniziativa di Sinistra Italiana-Avs

Attualità · in cgil

Si è tenuta ieri, nella sala conferenza della CGIL, l’iniziativa, promossa dalla federazione di Siracusa di Sinistra Italiana-Avs sul tema del diritto a vivere e all’abitare la città. All’iniziativa, partecipata e ricca di contributi, hanno partecipato Franco Nardi, segretario provinciale della CGIL, Roberto Alosi, segretario regionale Sunia e quattro tra le voci più autorevoli del dibattito italiano sulle politiche urbane.

Lucia Tozzi, studiosa indipendente di politiche urbane, autrice di L’invenzione di Milano e City Killers, Tozzi ha analizzato il dispositivo per cui l’amministrazione produce racconto invece di servizi, premi e festival invece di case e scuole. Il suo contributo ha spostato l’attenzione su una questione di fondo, invitando la politica, e l’opinione pubblica, a distinguere e osservare attentamente il nuovo corso, e i relativi risultati prodotti in termine di opere concretamente realizzate, e se utili alla collettiva, delle cosiddette politiche di rigenerazione urbana.

Sarah Gainsforth, ricercatrice e giornalista, autrice di L’Italia senza casa e Airbnb città merce, è la voce più autorevole in Italia sulla questione abitativa. Il suo lavoro dimostra come la turistificazione sia lo strumento attraverso il quale si produce reddito e ricchezza per il singolo proprietario a danno della collettività e dell’interesse generale.

Antonio Di Siena, avvocato e saggista, autore di Turisti a casa nostra, porta la prospettiva sulla geopolitica: Atene, Napoli, Palermo, Siracusa sono sulla stessa traiettoria. Luoghi diversi che “vivono” le stesse dinamiche, a cominciare dalla turistificazione come nuovo modello di sviluppo.

Laura Saija, professoressa di Pianificazione Urbanistica all’Università di Catania e responsabile scientifica del Patto di Fiume Simeto, con uno sguardo analitico e attento sulle condizioni che vivono gli studenti universitari a Siracusa, il loro rapporto con la città e i suoi abitanti invita a riflettere sulla capacità dei piani urbanistici di diventare, se si vuole, strumento efficace e moderno per affermare e rilanciare la funzione di una città, nel rispetto della sua naturale vocazione storica.

I lavori sono stati moderati da Seby Zappulla, segretario provinciale di Sinistra Italiana-Avs e introdotti da Francesco Azzaro, coordinatore del gruppo di lavoro del partito che ha organizzato l’incontro e che curerà la redazione e la pubblicazione del dossier sul diritto all’abitare e a vivere la città.

L’incontro di ieri, infatti, è il primo atto di un percorso che intende coinvolgere società civile, comitati, associazioni, università e istituzioni, per lavorare insieme ad una proposta da presentare alla Conferenza di pianificazione, che speriamo diventi momento in cui una città consapevole fa valere le proprie priorità e non come passaggio burocratico, atto amministrativo senza anima e lungimiranza.