Disabilità, ambiente e ospedale: Auteri fa il punto sulle emergenze del territorio a Siracusa e Sortino

Il deputato regionale Carlo Auteri torna a fare il punto sull’attività all’Ars e sulle principali questioni che riguardano Siracusa e il territorio provinciale: dall’inclusione lavorativa delle persone con disabilità psichica al nuovo ospedale, passando per la situazione del Libero Consorzio, il caso Sac, i controlli ambientali dell’Arpa e le vicende amministrative di Sortino.

Auteri ha definito “una misura importante e di civiltà” la norma approvata all’Assemblea regionale siciliana per favorire l’inserimento lavorativo delle persone con disabilità psichica attraverso la presenza di tutor nelle aziende.

“È una norma voluta trasversalmente da tutte le forze politiche – ha spiegato – e rappresenta il volto migliore della politica. Dare a questi ragazzi la possibilità di lavorare e sentirsi parte della società significa aiutare anche le famiglie che vivono quotidianamente situazioni difficili”.

Sul fronte della sanità, il parlamentare regionale ha ribadito che il Governo Schifani avrebbe finalmente garantito la copertura finanziaria per il nuovo ospedale di Siracusa.

“Dopo trent’anni di promesse oggi ci sono le condizioni economiche per realizzarlo – ha detto –. Comprendo lo scetticismo dei cittadini, ma stavolta la copertura esiste davvero. La Regione oggi è uscita dal piano di rientro e può programmare investimenti e assunzioni”.

Auteri ha poi affrontato il tema della Sac e della mancata presenza del Libero Consorzio di Siracusa nel consiglio d’amministrazione della società che gestisce l’aeroporto di Catania.

“Non è una situazione nata oggi – ha sottolineato –. Siracusa non è mai stata realmente protagonista in questi anni. Il presidente Michelangelo Giansiracusa si è insediato quando il cda era già stato nominato. Piuttosto bisognerebbe chiedersi perché il territorio sia rimasto fuori per così tanto tempo”.

Ampio spazio anche alla difficile situazione economica del Libero Consorzio.

“L’ente continua a subire un prelievo forzato di circa 14 milioni di euro l’anno – ha spiegato –. È un problema che va affrontato insieme, senza bandiere politiche. Servono interlocuzioni serie con il Governo nazionale perché il Libero Consorzio gestisce scuole, strade e servizi essenziali”.

Auteri ha poi rilanciato il tema ambientale, tornando sui recenti eventi odorigeni registrati nell’area industriale siracusana.

“Abbiamo destinato risorse per rafforzare Arpa e aumentare il personale – ha ricordato –. Ora però bisogna capire come quei fondi siano stati utilizzati. Il territorio ha bisogno di controlli efficienti e risposte certe. Non possiamo continuare ad assistere a episodi come la pioggia oleosa o ai miasmi che ciclicamente colpiscono Siracusa e Priolo”.

Infine il deputato regionale è tornato sulle denunce presentate riguardo ad alcuni appalti pubblici nel Comune di Sortino, a partire dai lavori alla scuola Columba e al depuratore.

Auteri parla apertamente di “un sistema opaco” e sostiene di avere trasmesso tutta la documentazione alla Procura.

“Abbiamo trovato situazioni gravissime – ha dichiarato –: lavori dichiarati conclusi quando i cantieri erano ancora in condizioni disastrose, affidamenti e proroghe che meritano approfondimenti, problemi di sicurezza e anomalie amministrative. Ho fatto il mio dovere da parlamentare e consigliere comunale. Adesso saranno gli organi competenti a fare le necessarie verifiche”.

Il deputato conclude rivendicando il lavoro svolto in questi anni all’Ars: “Sono una persona concreta. Mi interessa portare risultati al territorio, al di là delle polemiche e delle appartenenze politiche”.