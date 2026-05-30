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Dialogo tra istituzione

Disabilità e Inclusione. Ternullo: “costruire rete di sostegno per le persone con disabilità e le loro famiglie”

Particolarmente toccante l'esibizione in Lingua dei Segni dei ragazzi del CDH della Cooperativa "L'Albero" di Priolo Gargallo: un messaggio potente di inclusione che ha emozionato tutta la platea

La senatrice di Forza Italia, Daniela Ternullo

Particolarmente toccante l'esibizione in Lingua dei Segni dei ragazzi del CDH della Cooperativa "L'Albero" di Priolo Gargallo: un messaggio potente di inclusione che ha emozionato tutta la platea

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Grande partecipazione ieri sera a Priolo Gargallo per l’incontro “Disabilità e Inclusione”, promosso dal Dipartimento Famiglia di Forza Italia presso la sede ASAC APS. Istituzioni, professionisti, associazioni e cittadini insieme per affrontare con concretezza le sfide legate all’inclusione e al sostegno delle persone con disabilità.

“È stato un momento di ascolto autentico — dichiara la senatrice Ternullo, vicecapogruppo di Forza Italia a Palazzo Madama – Ho illustrato le future linee d’azione per rafforzare il sostegno alle persone con disabilità, con particolare attenzione al mondo della scuola e dell’università. Dobbiamo investire in nuove figure professionali specializzate, capaci di affiancare le persone con disabilità lungo tutto il percorso educativo, formativo e lavorativo”.

Qualificati i contributi dei relatori: Vincenzo David, psicologo e psicoterapeuta; Eufrasia Cavaliere, pedagogista; Salvo Sorbello, Presidente del Forum delle Associazioni Familiari; Sebastiano Portuesi, infermiere di emergenza-urgenza di Avola. Particolarmente toccante l’esibizione in Lingua dei Segni dei ragazzi del CDH della Cooperativa “L’Albero” di Priolo Gargallo: un messaggio potente di inclusione che ha emozionato tutta la platea.

In collegamento sono intervenuti l’On. Alessandro Cattaneo, Responsabile Nazionale dei Dipartimenti di Forza Italia, e la Sen. Fiammetta Modena, Responsabile del Dipartimento Nazionale Disabilità e Sociale.

“Il dialogo tra istituzioni, professionisti e territorio — conclude la senatrice — è l’unico strumento reale per costruire una società più inclusiva. Continueremo su questa strada, con ancora più determinazione”.


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