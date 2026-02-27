Disabilità gravissima e 13 mesi di attesa a Siracusa: la CGIL denuncia i ritardi delle Asp siciliane

Tredici mesi di attesa per una convocazione che dovrebbe garantire un diritto fondamentale. È la vicenda denunciata dalla CGIL Sicilia che punta il dito contro i gravi ritardi delle Aziende sanitarie provinciali siciliane nell’accertamento della disabilità, in particolare nei casi di disabilità gravissima.
Secondo il sindacato, a pagare il prezzo delle lungaggini burocratiche sono ancora una volta le persone più fragili e le loro famiglie, costrette a sostenere da sole un carico assistenziale continuo, spesso H24, senza poter accedere ai servizi socio-sanitari, assistenziali ed economici previsti dalla normativa vigente.
Il caso segnalato riguarda una persona con disabilità di Siracusa che attende da oltre un anno di essere convocata per il riconoscimento dello status di disabilità gravissima, passaggio indispensabile per ottenere i sostegni previsti. Una situazione che, secondo la CGIL, non rappresenterebbe un episodio isolato ma l’emblema di un sistema in affanno.
«È una condizione insostenibile – affermano Franco Gangemi, responsabile del Dipartimento Politiche Disabilità CGIL Sicilia, e Franco Nardi, segretario generale CGIL Siracusa –. Le famiglie non possono essere lasciate sole a combattere contro la burocrazia mentre garantiscono assistenza continua ai propri cari».
Il sindacato chiede al Governo regionale di intervenire con urgenza per superare le criticità e sollecita l’Assessore alla Sanità a ricostituire immediatamente la Commissione preposta alle visite mediche di accertamento, così da consentire la ripresa delle valutazioni sospese.
Un appello viene rivolto anche all’Autorità Garante Regionale della Persona con Disabilità affinché intervenga per assicurare il rispetto dei diritti e il pieno riconoscimento dello stato di disabilità, condizione necessaria per accedere ai servizi previsti.
La vicenda riaccende i riflettori su un problema strutturale che, in Sicilia, continua a incidere pesantemente sulla qualità della vita delle persone con disabilità e delle loro famiglie.
