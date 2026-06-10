Disabilità, l’assessore Zappulla lancia l’allarme: “Troppi ritardi nelle UVM dell’Asp di Siracusa, famiglie lasciate sole”

Tempi di attesa troppo lunghi per le convocazioni delle Unità di Valutazione Multidimensionale dell’Asp di Siracusa. A denunciare la situazione è l’assessore comunale alle Politiche sociali, Marco Zappulla, che nelle ultime settimane ha raccolto numerose segnalazioni da parte di famiglie alle prese con ritardi che, secondo quanto riferito, starebbero compromettendo l’accesso a servizi e prestazioni essenziali per le persone con disabilità.

L’UVM rappresenta infatti un passaggio indispensabile per la valutazione complessiva dei bisogni della persona e per l’attivazione dei percorsi assistenziali, terapeutici e socio-sanitari previsti dalla normativa. Senza questo passaggio, molte richieste restano ferme e i cittadini non possono accedere agli interventi di cui avrebbero diritto.

“Per molti può sembrare un semplice adempimento amministrativo – spiega Zappulla – ma dietro ogni pratica in attesa ci sono persone con disabilità e famiglie che affrontano ogni giorno situazioni estremamente complesse. Senza la valutazione dell’UVM, numerosi servizi rimangono bloccati e molte persone continuano ad attendere risposte che dovrebbero arrivare in tempi ragionevoli“.

L’assessore evidenzia come il problema non sia soltanto di natura burocratica ma abbia pesanti conseguenze sul piano umano e sociale. “Ci sono genitori che convivono quotidianamente con enormi difficoltà, caregiver che sacrificano lavoro, tempo e serenità personale per assistere i propri familiari e nuclei familiari che vivono nell’incertezza senza sapere quando arriverà una risposta. È una situazione che non può essere sottovalutata“.

Secondo Zappulla, i ritardi nelle convocazioni delle UVM producono effetti anche sull’attività dei servizi sociali comunali. Molti interventi socio-assistenziali, infatti, vengono programmati proprio sulla base delle valutazioni effettuate dall’Asp. Quando questo passaggio rallenta o si blocca, l’intera rete di sostegno alla persona subisce inevitabilmente conseguenze.

“Non stiamo parlando di numeri o di fascicoli amministrativi – sottolinea l’assessore – ma di diritti fondamentali. Stiamo parlando di persone fragili che non possono permettersi di attendere mesi per ottenere una valutazione necessaria ad accedere a prestazioni essenziali”.

Da qui l’appello rivolto all’Asp di Siracusa affinché affronti con la massima urgenza il problema delle liste d’attesa e adotti tutte le misure necessarie per smaltire l’arretrato accumulato.

“Le persone con disabilità e le loro famiglie non chiedono privilegi o corsie preferenziali – conclude Zappulla – ma semplicemente che i diritti riconosciuti dalla legge possano essere garantiti nei tempi previsti. Su questo non possono esserci ulteriori ritardi“.