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L'intervento dell'assessore

Disabilità, l’assessore Zappulla lancia l’allarme: “Troppi ritardi nelle UVM dell’Asp di Siracusa, famiglie lasciate sole”

L'assessore alle Politiche sociali chiede all'Asp interventi urgenti per ridurre le liste d'attesa

L'assessore alle politiche sociali Marco Zappulla

L'assessore alle Politiche sociali chiede all'Asp interventi urgenti per ridurre le liste d'attesa

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Tempi di attesa troppo lunghi per le convocazioni delle Unità di Valutazione Multidimensionale dell’Asp di Siracusa. A denunciare la situazione è l’assessore comunale alle Politiche sociali, Marco Zappulla, che nelle ultime settimane ha raccolto numerose segnalazioni da parte di famiglie alle prese con ritardi che, secondo quanto riferito, starebbero compromettendo l’accesso a servizi e prestazioni essenziali per le persone con disabilità.

L’UVM rappresenta infatti un passaggio indispensabile per la valutazione complessiva dei bisogni della persona e per l’attivazione dei percorsi assistenziali, terapeutici e socio-sanitari previsti dalla normativa. Senza questo passaggio, molte richieste restano ferme e i cittadini non possono accedere agli interventi di cui avrebbero diritto.

Per molti può sembrare un semplice adempimento amministrativo – spiega Zappulla – ma dietro ogni pratica in attesa ci sono persone con disabilità e famiglie che affrontano ogni giorno situazioni estremamente complesse. Senza la valutazione dell’UVM, numerosi servizi rimangono bloccati e molte persone continuano ad attendere risposte che dovrebbero arrivare in tempi ragionevoli“.

L’assessore evidenzia come il problema non sia soltanto di natura burocratica ma abbia pesanti conseguenze sul piano umano e sociale. “Ci sono genitori che convivono quotidianamente con enormi difficoltà, caregiver che sacrificano lavoro, tempo e serenità personale per assistere i propri familiari e nuclei familiari che vivono nell’incertezza senza sapere quando arriverà una risposta. È una situazione che non può essere sottovalutata“.

Secondo Zappulla, i ritardi nelle convocazioni delle UVM producono effetti anche sull’attività dei servizi sociali comunali. Molti interventi socio-assistenziali, infatti, vengono programmati proprio sulla base delle valutazioni effettuate dall’Asp. Quando questo passaggio rallenta o si blocca, l’intera rete di sostegno alla persona subisce inevitabilmente conseguenze.

Non stiamo parlando di numeri o di fascicoli amministrativi – sottolinea l’assessore – ma di diritti fondamentali. Stiamo parlando di persone fragili che non possono permettersi di attendere mesi per ottenere una valutazione necessaria ad accedere a prestazioni essenziali”.

Da qui l’appello rivolto all’Asp di Siracusa affinché affronti con la massima urgenza il problema delle liste d’attesa e adotti tutte le misure necessarie per smaltire l’arretrato accumulato.

Le persone con disabilità e le loro famiglie non chiedono privilegi o corsie preferenziali – conclude Zappulla – ma semplicemente che i diritti riconosciuti dalla legge possano essere garantiti nei tempi previsti. Su questo non possono esserci ulteriori ritardi“.


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