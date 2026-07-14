Disagi idrici in Ortigia e Borgata, il PCI: “Situazione insostenibile, si intervenga”

Politica · L'appello di Gambuzza

Continua ad allargarsi il fronte delle prese di posizione sulla crisi idrica che nelle ultime settimane sta interessando Siracusa. Dopo le proteste di residenti, operatori economici e associazioni, interviene anche il Partito Comunista Italiano di Siracusa, che denuncia una situazione definita “ormai insostenibile” tra interruzioni dell’erogazione dell’acqua e cantieri ancora aperti nella Borgata.

Secondo il PCI, negli ultimi mesi sono state numerose le segnalazioni ricevute da cittadini, commercianti e operatori turistici di Ortigia e della Borgata, alle prese con continui disservizi idrici e con i disagi legati ai lavori sulla rete, che in alcune zone si protraggono da diversi mesi.

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“È inaccettabile – afferma il segretario Marco Gambuzza – che i due centri storici di Siracusa, meta ogni anno di migliaia di turisti, debbano affrontare un’emergenza di questa portata proprio nel pieno della stagione estiva“.

Il partito evidenzia come le criticità non riguardino soltanto i residenti, ma abbiano pesanti ripercussioni anche sulle attività economiche del centro storico. Strutture ricettive, ristoranti, pubblici esercizi e operatori del turismo, secondo il PCI, stanno subendo le conseguenze di un servizio che continua a registrare interruzioni e riduzioni di pressione.

Nel mirino finisce anche il passaggio alla nuova gestione del servizio idrico. “L’entrata in funzione del nuovo gestore avrebbe dovuto garantire maggiore efficienza e continuità del servizio – sostiene Gambuzza –. Al contrario, i cittadini continuano a vivere nell’incertezza, privati di un bene essenziale come l’acqua“.

Per questo il PCI chiede all’amministrazione comunale di intervenire con urgenza, esercitando tutte le proprie prerogative affinché il gestore ripristini al più presto la regolare erogazione e fornisca informazioni puntuali sulle cause dei guasti e sui tempi necessari per il definitivo ritorno alla normalità.

Il partito sollecita inoltre un chiarimento complessivo su quanto sta accadendo alla rete idrica cittadina e annuncia che continuerà a raccogliere le segnalazioni dei cittadini, facendosi portavoce delle criticità riscontrate.

“Chi amministra la cosa pubblica e chi gestisce un servizio essenziale – conclude Gambuzza – ha il dovere di garantire efficienza, trasparenza e risposte tempestive. Ortigia e Borgata non possono essere lasciate sole davanti a un’emergenza che rischia di compromettere la qualità della vita dei residenti e l’immagine stessa di Siracusa“.