Disagio giovanile e comunità educanti: a Siracusa il workshop “ReConnect – Ecosistema Giovani. Le connessioni che contano”

Affrontare a viso aperto le sfide che toccano da vicino il mondo giovanile, dal disagio emotivo e relazionale fino alla costruzione di una vera e propria comunità che sappia educare e accogliere. È questo l’obiettivo del workshop “Ecosistema Giovani. Le connessioni che contano”, che si terrà venerdì 19 giugno 2026, alle 17, nella sala B dell’Urban Center di Siracusa.

L’evento, curato dall’associazione Heart4Children, si inserisce nel quadro delle attività del progetto ReConnect – Ecosistema Giovani.

L’incontro nasce come uno spazio di confronto pubblico e partecipato tra esperti del settore, istituzioni, territorio, famiglie e, soprattutto, i giovani stessi, per mappare i bisogni emergenti delle nuove generazioni e tracciare strategie educative e sociali concrete.

I lavori saranno aperti dai saluti istituzionali di Michelangelo Giansiracusa, Presidente del Libero Consorzio Comunale di Siracusa.

Il successivo dibattito vedrà la partecipazione di figure di spicco della comunità scientifica, sanitaria, scolastica e del terzo settore: Carlo Gilistro, deputato regionale Commissione salute; Daniela Lucangeli, Ordinaria di Psicologia dello Sviluppo e dell’Educazione presso l’Università degli Studi di Padova. Esperta di fama internazionale nota per i suoi studi sulle neuroscienze, l’intelligenza numerica e le difficoltà di apprendimento; Claudia Calore, responsabile del V Settore del Libero Consorzio Comunale e referente del Progetto ReConnect; Edda Cancelliere, docente e coordinatrice del progetto ReConnect.

Al centro del dibattito ci saranno i temi cardine del progetto ReConnect: la promozione del benessere psicologico, l’importanza delle connessioni educative e la valorizzazione del protagonismo giovanile. In particolare, l’intervento della professoressa Lucangeli offrirà una profonda riflessione sul benessere emotivo dei ragazzi e sul ruolo cruciale che le relazioni significative giocano nei percorsi di crescita, di apprendimento e di superamento delle fragilità.