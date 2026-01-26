Ultime news

Discarica abusiva data alle fiamme a Melilli: un denunciato

L’Amministrazione comunale esprime apprezzamento per la professionalità e la prontezza dimostrate dalla Polizia Municipale, confermando il proprio impegno costante nel contrasto agli illeciti ambientali e nella tutela del territorio e della sicurezza dei cittadini

Nei giorni scorsi, a seguito di una segnalazione per una situazione di degrado ambientale, la Polizia Municipale di Melilli, sotto il coordinamento del Comandante Claudio Cava, è intervenuta in un’area non distante dal cimitero comunale.

Durante il sopralluogo è stato accertato che l’area era stata adibita a deposito incontrollato e combustione illecita di rifiuti, in particolare di rifiuti classificati come Raee, la cui combustione sprigionava fiamme e una densa colonna di fumo nero, con evidenti rischi per l’ambiente e la salute pubblica.

Grazie a una tempestiva ed efficace attività investigativa, gli agenti del Comando di Polizia Municipale sono riusciti a individuare in breve tempo il responsabile dei fatti. Il soggetto è stato identificato e deferito all’Autorità Giudiziaria per deposito incontrollato e combustione illecita di rifiuti, in violazione della normativa vigente.


