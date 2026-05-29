Discarica abusiva scoperta a Siracusa, sequestrati terreno e mezzo per il trasporto dei rifiuti

Nella notte tra il 12 maggio ed il 13 maggio 2026 i nuclei di polizia ambientale della Capitaneria di Porto di Siracusa e della Polizia Municipale di Siracusa hanno condotto con successo un’attività di pedinamento conclusasi con il sequestro di un veicolo commerciale che trasportava rifiuti fin dentro un sito adibito a discarica abusiva nel territorio di Siracusa.
Parimenti è stato sottoposto a vincolo cautelare il terreno privato interessato dai fenomeni delittuosi sopra menzionati. Contestuale la denuncia del conducente per il trasporto di rifiuti in assenza di qualsiasi titolo abilitativo.
Le operazioni, condotte in coordinamento con la Procura della Repubblica di Siracusa, costituiscono un tassello di un mosaico più ampio di attività congiunte e volte al contrasto degli illeciti ambientali messe in atto dalla polizia municipale di Siracusa e della Capitaneria di porto impegnate nel settore della tutela ambientale
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