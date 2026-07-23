Discarica di Grotte San Giorgio: sospeso l’iter di riapertura

Attualità · Sicula Trasporti

La discarica di Grotte San Giorgio, almeno per il momento, non riaprirà. A comunicarlo sono i sindaci di Lentini e Carlentini, Enzo Pupillo e Giuseppe Stefio, che parlano di un primo risultato ottenuto nella battaglia contro la riattivazione dell’impianto, prevista sotto forma di “riprofilatura”.

Oggi era fissata la prima udienza davanti al Tar di Catania sul ricorso promosso dalle due amministrazioni comunali. Secondo quanto riferiscono i sindaci, la Sicula Trasporti, temendo l’accoglimento della richiesta di sospensiva presentata dai Comuni, avrebbe deciso di interrompere il procedimento in corso chiedendo al Dipartimento regionale Acqua e Rifiuti la convocazione di una conferenza dei servizi.

Alla conferenza dovranno partecipare tutti i soggetti coinvolti, comprese le amministrazioni comunali di Lentini e Carlentini.

Nella richiesta indirizzata alla Regione, spiegano i due sindaci, la società avrebbe evidenziato che “le perplessità manifestate dalle amministrazioni locali impongono infatti l’approvazione esplicita dell’opera” da parte del Dipartimento regionale.

“Il primo tempo della battaglia contro la riapertura della discarica è stato vinto dalle comunità di Lentini e Carlentini”, dichiarano congiuntamente Pupillo e Stefio, che ringraziano l’avvocato Gianluca Rossitto per il risultato ottenuto in sede giudiziaria.

La vicenda, tuttavia, non è conclusa. “Adesso come sindaci di Lentini e Carlentini – concludono i primi cittadini – ci mobiliteremo per impedire con tutte le nostre forze che il Dipartimento Rifiuti autorizzi la riapertura e faremo sentire la nostra forte contrarietà in sede di conferenza dei servizi”.

L’iter autorizzativo resta quindi sospeso in attesa della conferenza dei servizi, che dovrà esaminare la richiesta avanzata dalla Sicula Trasporti e acquisire le valutazioni dei soggetti istituzionali coinvolti.