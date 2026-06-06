Discarica Grotte San Giorgio, Carlentini e Lentini ricorrono al TAR contro il decreto regionale

I Comuni di Carlentini e Lentini fanno fronte comune contro il decreto della Regione Siciliana che autorizza la riprofilatura della discarica di Grotte San Giorgio senza una nuova Valutazione di Impatto Ambientale.

Il sindaco di Carlentini, Giuseppe Stefio, e il sindaco di Lentini, Enzo Pupillo, hanno infatti conferito mandato ufficiale all’avvocato Gianluca Rossitto per presentare ricorso al TAR contro il decreto n. 679 del 23 aprile 2026 emanato dal Dipartimento Ambiente della Regione Siciliana.

Il provvedimento regionale riguarda il progetto presentato da Sicula Trasporti per la riprofilatura della discarica di contrada Grotte San Giorgio, impianto già al centro negli anni di polemiche, proteste e vicende giudiziarie legate alla gestione dei rifiuti in Sicilia.

Secondo le due amministrazioni comunali, la decisione della Regione rappresenterebbe un atto grave perché consentirebbe nuovi conferimenti senza sottoporre il progetto a una nuova procedura di Valutazione di Impatto Ambientale. Una scelta ritenuta inaccettabile dai due enti locali, che ribadiscono la necessità di tutelare il territorio, l’ambiente e la salute pubblica.

“Le nostre amministrazioni restano unite e ferme a difesa del territorio e della salute dei cittadini”, fanno sapere i sindaci Stefio e Pupillo, annunciando ulteriori iniziative pubbliche nelle prossime settimane.

Nei prossimi giorni sarà infatti convocata una conferenza stampa congiunta durante la quale verranno illustrati i dettagli del ricorso amministrativo e le motivazioni tecniche e giuridiche dell’impugnativa. Prevista anche un’assemblea pubblica aperta ai cittadini e ai comitati ambientalisti del territorio.

La vicenda della discarica di Grotte San Giorgio continua intanto ad alimentare il dibattito politico e ambientale nel comprensorio nord siracusano, dove cresce la preoccupazione per un possibile ritorno operativo dell’impianto. Il decreto regionale prevede infatti la possibilità di ulteriori conferimenti per circa dieci mesi, nell’ambito di un intervento definito dalla Regione come “modifica non sostanziale” e quindi escluso da nuove procedure ambientali.

Una posizione contestata dai Comuni interessati, che adesso affidano al TAR il compito di valutare la legittimità del provvedimento regionale.