Discarica in contrada Petraro a Melilli, il Tar respinge il ricorso di Renteco: confermato il no al progetto

Il Tar di Catania ha respinto il ricorso presentato da Renteco contro il giudizio negativo di compatibilità ambientale espresso dalla Regione Siciliana sul progetto di una discarica per rifiuti speciali non pericolosi da realizzare in contrada Petraro, nel territorio di Melilli. La sentenza conferma dunque il Decreto assessoriale con cui l’Assessorato regionale Territorio e Ambiente aveva espresso parere negativo alla realizzazione dell’impianto.

Il progetto prevedeva il riutilizzo di un invaso già autorizzato in passato, ma mai entrato in esercizio, per una volumetria di circa 80 mila metri cubi. Secondo la Commissione tecnica specialistica, però, permanevano diverse criticità ambientali e tecniche, tra cui il sistema di barriera, la gestione del biogas, il piano di monitoraggio ambientale e la necessità di una nuova analisi di rischio in area Sin.

Il punto centrale della decisione riguarda però la distanza dal centro abitato di Villasmundo. Il Tar ha disposto una verificazione tecnica, dalla quale è emerso che la distanza tra la recinzione dell’impianto e il perimetro del centro abitato è pari a circa 317 metri. Una misura inferiore al limite minimo di 500 metri previsto per le discariche di rifiuti speciali non pericolosi e non putrescibili.

Per i giudici amministrativi, Mongina deve essere considerata a tutti gli effetti un centro abitato e non un semplice gruppo di case sparse. La verificazione ha infatti accertato la presenza di un raggruppamento continuo di 48 edifici, superiore alla soglia minima prevista dal Codice della strada. Il mancato rispetto della distanza minima è stato ritenuto un criterio escludente, cioè sufficiente da solo a giustificare il diniego di compatibilità ambientale.

Respinta anche la tesi di Renteco secondo cui l’impianto avrebbe dovuto essere considerato “esistente” perché già autorizzato in passato. Per il Tar, invece, il progetto deve essere qualificato come nuovo impianto, poiché la precedente autorizzazione era decaduta e non era mai stata attuata.

I giudici hanno inoltre ritenuto infondate le contestazioni sulla presunta violazione delle garanzie procedimentali, sottolineando che la società aveva partecipato a tre conferenze di servizi e aveva avuto modo di conoscere e discutere le criticità del progetto. Il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti sono stati quindi respinti integralmente. Le spese di giudizio sono state compensate tra le parti.