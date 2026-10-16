Discarica Stallaini, Scerra: “Bene volontà di revisione dell’autorizzazione”

Politica · m5s sr

“Accolgo con favore le novità che arrivano dalla Regione in merito ad una revisione dell’autorizzazione per la realizzazione di una discarica per rifiuti speciali in contrada Stallaini, in un’area di grande valore ambientale. E’ una battaglia che abbiamo condotto in questi mesi, sempre accanto ai cittadini di quei territori. Abbiamo dato subito voce alle loro giuste preoccupazioni e sostenuto in tutte le sedi le loro ragioni. Quella della discarica di Stallaini era una possibilità che si pensava ormai scongiurata, poi una serie di provvedimenti ha rimesso in moto il contestato progetto. Da subito mi sono attivato con vari sopralluoghi, una interrogazione parlamentare e rilanciando nel dibattito pubblico la problematica, in modo da sensibilizzare anche le altre parti politiche, oltre alle associozioni ambientaliste già molto attive sull’argomento”.

Così Filippo Scerra, parlamentare del Movimento 5 Stelle, commenta gli ultimi sviluppi.

“Non abbiamo mai cercato personalismi e non ci interessano a maggior ragione adesso, quando si inizia a intravedere un percorso che va finalmente nella direzione giusta. Grazie al forte movimento di opinione messo in piedi con la forza della ragione, iniziano ad ottenere attenzione passaggi che non sembravano aver goduto della giusta valutazione nelle sedi prima competenti. La voce forte dei cittadini ha saputo svegliare tutti”, dice Scerra.

“Continueremo a seguire l’evoluzione della vicenda – conclude il parlamentare cinquestelle – sempre con la stessa determinazione dimostrata finora. Il nostro obiettivo resta quello di sostenere l’ambiente e la salute delle nostre comunità. Non c’è futuro senza salvaguardia ambientale”.