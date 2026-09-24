Discarica Stallaini, Scerra (M5s) interpella ministro: “Collocazione impianto preoccupa”

Politica · Ambiente

“Il Governo deve immediatamente verificare se la discarica prevista nelle ex cave di Stallaini è compatibile con l’ambiente circostante. A nostro giudizio non lo è. Per di più a due passi da una riserva naturale e da siti di interesse, rischiando di compromettere le falde, le sorgenti e l’intero ecosistema di Cava Grande del Cassibile”. Così il parlamentare del Movimento 5 Stelle Filippo Scerra, che ha presentato un’interpellanza al ministro dell’Ambiente sulla nuova autorizzazione rilasciata dalla Regione Siciliana.

“La collocazione dell’impianto desta fortissime preoccupazioni”, sottolinea Scerra. L’area si trova infatti a circa 350 metri dalla Riserva di Cava Grande del Cassibile, a poche decine di metri da un affluente del Manghisi e in prossimità delle sorgenti del Cassibile, in un territorio caratterizzato da roccia carsica. “Un contesto che impone la massima

attenzione per il rischio di contaminazione delle falde e delle risorse

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idriche. Contro la realizzazione di questa discarica metterò in campo ogni

sforzo e tutto il mio impegno”.

Scerra evidenzia inoltre quella che appare come una contraddizione nelle scelte della Regione. “Il 2 settembre la stessa amministrazione regionale ha approvato nuove misure di conservazione per Cava Grande del Cassibile, Cava Cinque Porte, Cava e Bosco di Baulì, rafforzando la tutela di un’area inserita nella Rete Natura 2000. Nello stesso territorio, però, viene autorizzato un impianto per lo smaltimento di rifiuti speciali. O si decide

di tutelare una riserva o si autorizza una discarica. Fare tutte le due cose non è evidentemente coerente”.

Per questo, Filippo Scerra chiede al ministro di verificare l’effettiva

compatibilità del progetto con la normativa ambientale e di sicurezza e di

valutare le iniziative di competenza sul provvedimento regionale.