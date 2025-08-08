Disciplina e innovazione: Antonio Burgo protagonista del documentario di Suruq

Progettare spazi da abitare con l’anima prima ancora che con il corpo: è questo l’approccio che contraddistingue il lavoro di Antonio Burgo, architetto per vocazione prima che per formazione. Il suo percorso umano e professionale, assieme alla sua cifra estetica, sono al centro del nuovo episodio della serie documentaria prodotta da Rockisland Studio e ideata da Appress Agency, parte integrante del progetto editoriale multimediale di Suruq Magazine.

Fondatore nel 2009 dello studio 18LAB, Burgo ha trasformato un’eredità familiare — l’amore per il disegno e per l’arte trasmesso dal nonno pittore — in una visione progettuale che coniuga disciplina e sensibilità, rigore tecnico e tensione poetica. Gli studi accademici hanno affinato uno sguardo già predisposto alla lettura profonda del contesto, consentendogli di elaborare un linguaggio progettuale capace di rispettare il passato senza replicarlo, integrandolo in una visione contemporanea fondata sull’equilibrio tra estetica, sostenibilità e innovazione.





Con questo nuovo episodio, Suruq Magazine conferma la propria evoluzione da rivista a progetto editoriale multiforme, pensato per essere osservato, ascoltato e vissuto. Un itinerario visivo e narrativo che attraversa le eccellenze creative della Sicilia orientale e delle Isole Eolie, restituendo ogni volta una storia unica, fatta di visione, artigianato, materia e spirito.