Discover Siracusa si amplia: tre nuovi ingressi e una nuova organizzazione per rilanciare la cultura archeologica in città

L’associazione Discover Siracusa annuncia un’importante fase di crescita, con l’ingresso di tre nuovi membri: Edoardo Bulzomi, Matilde Brancato e Brenda Scardaci. Tre archeologi che condividono una visione chiara e attuale: contribuire a riportare l’archeologia al centro della vita cittadina, promuovendola non come ambito di studio riservato a pochi, ma come cultura diffusa, strumento di conoscenza e consapevolezza del patrimonio culturale. L’obiettivo è rafforzare un’azione che sia, al tempo stesso, rigorosa nei contenuti e accessibile nel linguaggio, attraverso iniziative e attività capaci di coinvolgere pubblici differenti. Discover Siracusa intende infatti proporre eventi e momenti di approfondimento rivolti sia a esperti e professionisti del settore, sia a curiosi, famiglie e ragazzi, con un’attenzione particolare alle nuove generazioni e al loro rapporto con la storia e l’identità del territorio. In questa prospettiva, la divulgazione viene considerata un elemento strategico. Non semplificazione, ma mediazione culturale, capace di avvicinare persone e comunità al valore dei luoghi, delle testimonianze materiali e della memoria storica, rendendo la conoscenza un’esperienza condivisa. Il gruppo di lavoro non è una realtà chiusa, ma un progetto aperto alla partecipazione: chiunque sia interessato può contattare l’associazione per aderire e contribuire a rilanciare il ruolo dell’archeologia nel dibattito pubblico siracusano.

Proprio per sostenere l’ampliamento dell’associazione e rendere più efficace la programmazione, Discover Siracusa ha deciso di adottare una nuova organizzazione interna, articolata in tre sezioni operative, ognuna affidata a coordinatori specifici: Sezione Cultura, coordinata da Brenda Scardaci, Sezione Sociale, coordinata da Niccolò Monterosso e Marta Messina, Sezione Universitaria, coordinata da Giuseppe Di Pisa e Lucio Pappalardo

La scelta mira a garantire maggiore continuità alle iniziative, favorendo al contempo un dialogo strutturato tra divulgazione culturale, attenzione al tessuto sociale e collaborazione con il mondo universitario. A sottolineare il significato di questo passaggio è il presidente Giuseppe Di Pisa, che evidenzia l’importanza dell’ampliamento e del nuovo assetto organizzativo: «L’ingresso di Edoardo Bulzomi, Matilde Brancato e Brenda Scardaci rappresenta un contributo di valore per Discover Siracusa, sia per le competenze che portano con sé, sia per la visione che condividiamo: rendere l’archeologia una risorsa viva, accessibile e centrale nella vita della città. Con la nuova articolazione in sezioni intendiamo rafforzare la progettazione e la continuità delle attività, costruendo occasioni di incontro e formazione capaci di coinvolgere professionisti, studenti e cittadini. Il nostro obiettivo è favorire una conoscenza consapevole del patrimonio culturale, perché solo ciò che si comprende davvero può essere rispettato e tutelato nel tempo.»

Con questi nuovi ingressi e una struttura più definita, DiscoverSiracusa conferma dunque la propria missione: promuovere la cultura come bene comune, valorizzando il patrimonio culturale e trasformandolo in un elemento di partecipazione, crescita e identità collettiva per l’intera comunità.