Sport · Calcio a 5

i ferma al primo turno il cammino della Campipet in Coppa Sicilia. Gli aretusei non riescono a difendere il vantaggio conquistato nella gara d’andata (6-3) e vengono eliminati dall’Ibla Melilli, al termine di una sfida di ritorno condizionata anche dalle numerose assenze per infortunio tra le fila neroverdi.

L’avvio è subito in salita per la formazione guidata dal duo Castagnino-Agnello: i padroni di casa sbloccano il risultato dopo appena 20 secondi e trovano poco dopo anche il raddoppio. La Campipet prova a reagire e ci pensa Paredes a riaprire la contesa, firmando il momentaneo 2-1. Lo stesso giocatore avrebbe poi l’opportunità di ristabilire la parità prima dell’intervallo, ma non riesce a trasformare un calcio di rigore.

Nella ripresa l’Ibla Melilli continua a spingere e trova altre tre reti, portandosi sul 5-1 e ribaltando così il risultato complessivo del doppio confronto.

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Nel finale la Campipet ha ancora una possibilità per allungare la sfida ai calci di rigore: a due minuti dal termine, però, capitan Latina non riesce a concretizzare un tiro libero. Per i neroverdi cala così il sipario sulla Coppa Sicilia, mentre l’Ibla Melilli stacca il pass per il turno successivo.

La Campipet tornerà in campo sabato 28 novembre, in trasferta a Vittoria, dove affronterà I Soci Volley per il prossimo impegno di campionato.