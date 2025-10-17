Disordini durante la partita Siracusa- Sorrento, Daspo per una 28enne

Agenti della Polizia di Stato, in servizio alla Divisione Anticrimine della Questura di Siracusa, hanno sottoposto a Daspo del Questore di Siracusa, una ventottenne siracusana che, in occasione dell’incontro di calcio “Siracusa – Sorrento” tenutosi allo stadio De Simone, ha posto in essere comportamenti censurabili nei confronti del servizio d’ordine dello stadio e, successivamente, anche nei confronti dei Poliziotti che cercavano di contenerla.

Il provvedimento, che terrà la sedicente tifosa lontana dagli impianti sportivi per due anni, è stato necessario a causa delle intemperanze della donna, fortemente lesivi della dignità e della funzione svolta dal personale in servizio, attesa la circostanza che la signora, nonostante fosse stata avvisata che dallo stadio non è possibile entrare ed uscire a piacimento, per ovvi motivi di sicurezza, minacciava di aizzare le frange più calde della tifoseria onde creare turbative per l’ordine pubblico.