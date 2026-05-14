Disservizi idrici a Siracusa, il comitato Ortigia Resistente presenta esposto ad ARERA

Il Comitato Ortigia Cittadinanza Resistente ha trasmesso oggi un esposto ad ARERA – Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente per segnalare la grave e reiterata situazione di criticità che, negli ultimi mesi, ha interessato il servizio idrico nel Comune di Siracusa, con particolare riferimento a Ortigia, Borgata e altre aree urbane servite dalla rete cittadina.

Nell’esposto vengono richiamati numerosi episodi di riduzione della pressione, sospensione temporanea dell’erogazione e interruzioni del servizio, spesso collegati a guasti, perdite e rotture di condotte, in particolare nell’area connessa al serbatoio Teracati.

Si tratta di eventi che, per frequenza e ripetitività, non possono più essere considerati semplici episodi isolati, ma sembrano delineare una criticità strutturale della rete e della gestione del servizio che si è progressivamente aggravata da fine marzo scorso, quasi allo scadere della gestione SIAM.

La situazione assume una gravità particolare in centro storico, dove alla presenza stabile di residenti, famiglie, anziani e persone fragili si aggiunge quella di numerose attività economiche, commerciali, ricettive e di ristorazione, già fortemente stressate dalla crescita della pressione turistica. In un centro storico caratterizzato da flussi turistici sempre più intensi, la continuità dell’approvvigionamento idrico non è un servizio accessorio, ma una condizione essenziale per la vivibilità, la salute pubblica, l’igiene, il lavoro e la tenuta complessiva del tessuto urbano ed economico.

Il Comitato ha chiesto ad ARERA di verificare il rispetto, da parte del gestore SIAM S.p.A., degli standard nazionali relativi alla qualità tecnica e alla continuità del servizio idrico, nonché degli obblighi di informazione agli utenti, del preavviso minimo per le interruzioni programmate, dell’attivazione di eventuali servizi sostitutivi di emergenza e degli indennizzi automatici spettanti agli utenti nei casi previsti.

Particolare attenzione viene inoltre richiesta sulla fase di transizione gestionale del servizio idrico, affinché eventuali passaggi organizzativi o gestionali ad Aretusa Acque non si traducano in un peggioramento della qualità dell’erogazione o in una riduzione della manutenzione ordinaria e straordinaria della rete.

“Non è accettabile — dichiara Davide Biondini, portavoce del Comitato — che in una città a forte vocazione turistica, e in particolare nel suo centro storico UNESCO, residenti e operatori economici debbano convivere con ripetuti cali di pressione, rubinetti a secco, comunicazioni spesso insufficienti e assoluta incertezza sui tempi di ripristino. Il centro storico non può essere caricato di presenze, consumi e flussi turistici crescenti senza che i servizi essenziali siano adeguati e garantiti”