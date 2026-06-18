Disservizi idrici a Siracusa, Ortigia Resistente incalza SIAM: “Troppi punti da chiarire, ARERA prosegua l’istruttoria”

Il Comitato Ortigia Cittadinanza Resistente ha trasmesso le proprie osservazioni in merito alla risposta fornita da SIAM S.p.A. nell’ambito della segnalazione presentata ad ARERA – Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente sui ripetuti disservizi idrici che hanno interessato Ortigia, Borgata e altre aree della città.

Per il Comitato, il riscontro di SIAM contiene elementi importanti, ma resta lacunoso su aspetti decisivi. La società sostiene che negli episodi segnalati non si sarebbero verificate vere e proprie sospensioni totali del servizio, ma soltanto riduzioni di pressione e portata. Su questa base esclude l’obbligo di servizi sostitutivi e di indennizzi automatici.

“Questa ricostruzione, tuttavia, non può essere accolta senza ulteriori verifiche. – dice il portavoce Davide Biondini – In alcuni comunicati diffusi dalla stessa SIAM nei mesi scorsi si parla infatti di chiusura dell’erogazione, di erogazione interrotta e di temporanee interruzioni del servizio idrico. È quindi necessario chiarire, con dati oggettivi, se e dove vi siano state effettive mancanze d’acqua, per quali vie, in quali fasce orarie e con quali conseguenze per gli utenti”.

Il Comitato osserva inoltre che, per molti cittadini, soprattutto residenti ai piani superiori, in edifici storici o in immobili privi di autoclave, una forte riduzione di pressione può equivalere concretamente a una mancata erogazione dell’acqua ai punti di utilizzo. Non basta quindi qualificare formalmente il problema come “bassa pressione”: occorre verificare se il servizio sia stato effettivamente fruibile dagli utenti.

Per queste ragioni il Comitato ha chiesto ad ARERA e allo Sportello per il Consumatore di proseguire l’istruttoria, sollecitando da SIAM dati puntuali su valori di pressione rilevati, punti di misura, fasce orarie, segnalazioni ricevute, vie interessate, tempi reali di ripristino, criteri utilizzati per escludere servizi sostitutivi e indennizzi automatici.

Anche sulla comunicazione restano forti criticità. SIAM afferma di avere utilizzato sito web, pagina Facebook, comunicati stampa, call center e canale Messenger. “Ma pubblicare un avviso non significa necessariamente informare davvero tutti gli utenti coinvolti. Residenti anziani, condomini, attività, soggetti fragili e cittadini non presenti sui social possono non essere raggiunti da una comunicazione affidata quasi esclusivamente ad alcuni canali digitali o mediatici. – afferma Biondini – Per un servizio essenziale come l’acqua, la comunicazione deve essere tempestiva, capillare e realmente idonea a raggiungere le persone interessate, anche con strumenti territoriali diretti, soprattutto nei casi in cui i disservizi riguardino vie, quartieri o fasce di utenza chiaramente individuabili.”

“Nella stessa risposta di SIAM emergono però due ammissioni di particolare rilievo. – ancora Biondini – La prima riguarda la condizione strutturale della rete. SIAM riconosce la vetustà delle infrastrutture, perdite idriche dell’ordine del 67%, criticità delle condotte collegate al serbatoio Teracati, anomalie croniche del sistema Teracati-Ortigia/Borgata e tempi effettivi di ritorno alla normalità che, dopo alcuni interventi tecnici, possono arrivare anche a 24-48 ore.

La seconda riguarda il rapporto tra carico turistico e sostenibilità delle reti. SIAM riconosce e ribadisce che Ortigia e Borgata hanno conosciuto negli ultimi anni una forte trasformazione turistica e ricettiva, con un aumento della domanda idrica non accompagnato da un corrispondente adeguamento delle infrastrutture. Conferma una tesi che il Comitato sostiene da tempo: il carico antropico e turistico sul centro storico non è neutro. Produce effetti concreti sui servizi essenziali, a partire dall’acqua. Ortigia è stata progressivamente caricata di presenze, attività ricettive, ristorazione e consumi, ma le reti sono rimaste fragili, vecchie e inadeguate.

A questo quadro si aggiunge il tema degli investimenti non attivati o non intercettati. Le recenti denunce dell’on. Luca Cannata sulla mancata partecipazione del territorio siracusano al bando nazionale da un miliardo di euro per le reti idriche riaprono una questione politica e amministrativa centrale: quali occasioni di finanziamento sono state perse? Chi doveva programmare, candidare, seguire e pretendere interventi strutturali sulla rete? Perché, mentre la città veniva spinta verso una crescita turistica sempre più intensa, non si è costruita con la stessa determinazione una strategia infrastrutturale adeguata?

Siracusa sconta anni di insufficiente programmazione, reti obsolete, comunicazione inadeguata e un modello di sviluppo che ha aumentato i carichi sulla città senza rafforzarne i servizi essenziali.”

Per il Comitato, la transizione da SIAM ad Aretusacque non può diventare l’ennesima zona grigia in cui le responsabilità si disperdono e i cittadini restano soli davanti ai disservizi.

“Siracusa – conclude – non può essere governata solo come immagine da promuovere o come destinazione da vendere. Siracusa è una città che va gestita ogni giorno, nei suoi servizi, nelle sue reti, nei suoi bisogni reali.”