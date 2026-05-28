Disservizi idrici a Siracusa, sit-in davanti alla Prefettura: “Serve chiarezza sul passaggio da Siam ad Aretusacque”

Un presidio davanti alla Prefettura per chiedere chiarezza, trasparenza e una regia istituzionale forte in vista del passaggio della gestione del servizio idrico da Siam ad Aretusacque. Cittadini, sindacati (Cgil su tutte) e il Comitato Ortigia Cittadinanza Resistente erano presenti ieri al sit-in promosso insieme al Forum provinciale Acqua Pubblica e ad altri comitati cittadini per denunciare i continui disagi che stanno interessando Ortigia, la Borgata e diverse zone della città.

Al centro della protesta, le interruzioni idriche, i cali di pressione e soprattutto le incertezze legate alla fase finale della gestione Siam e all’imminente subentro del nuovo gestore previsto per il primo giugno.

“Non siamo qui soltanto per manifestare il nostro disappunto per come è stata gestita questa emergenza idrica, che tra l’altro non è ancora conclusa – ha spiegato il portavoce del Comitato Davide Biondini insieme con Alessandro Acquaviva, responsabile della Camera del Lavoro “La Borgata” – ma anche per esprimere tutta la nostra preoccupazione per quello che accadrà dal primo giugno con il passaggio di consegne tra il vecchio e il nuovo gestore”.

Secondo i manifestanti il problema non riguarda più soltanto le interruzioni totali del servizio, ma anche la pressione insufficiente che continua a creare difficoltà soprattutto nei condomini e negli edifici multipiano.

“Ci sono ancora enormi problemi di pressione dell’acqua che mettono in difficoltà tantissimi utenti – ha aggiunto Acquaviva – e il cambio di gestione sta avvenendo senza alcuna informazione chiara alla cittadinanza, né sulle tariffe, né sull’organizzazione del servizio e neppure sui riferimenti da contattare in caso di guasti o reclami”.

Proprio per questo motivo la scelta di rivolgersi direttamente al Prefetto di Siracusa, chiedendo un ruolo di garanzia e coordinamento istituzionale. “Chiediamo al Prefetto – ancora i due – di fare da garante non solo nella gestione dell’emergenza, ma anche in questa fase di transizione che è estremamente delicata e che rischia di complicare ulteriormente la vita dei cittadini”.

Durante il sit-in è stata inoltre avviata una raccolta firme per chiedere ufficialmente l’istituzione di un tavolo tecnico in Prefettura con la partecipazione di Comune di Siracusa, Siam, Aretusacque, ATI Idrico e rappresentanti dei comitati cittadini.

“L’acqua è un problema trasversale che riguarda tutti i cittadini – ha sottolineato ancora Biondini – e non può essere affrontato guardando soltanto alla città-vetrina. Noi guardiamo prima di tutto ai bisogni reali delle persone”.

Dal canto proprio, Acquaviva ha invece annunciato la preparazione di un documento unitario che sarà discusso venerdì durante un’assemblea pubblica del Forum Acqua Pubblica aperta anche alle istituzioni, mentre Ortigia Cittadinanza Resistente ha presentato nei giorni scorsi un esposto ad ARERA, l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente. L’Autorità avrebbe già chiesto a Siam di fornire risposte, entro venti giorni, sulle criticità segnalate dal Comitato, con particolare riferimento agli interventi correttivi programmati, alla comunicazione verso i cittadini, agli eventuali indennizzi automatici e ai servizi compensativi previsti.

“La crisi idrica non può essere trattata come un semplice problema tecnico o reputazionale – concludono Acquaviva e Biondini – perché riguarda la vita quotidiana delle persone: lavarsi, cucinare, assistere anziani e bambini, garantire condizioni minime di igiene domestica e continuità alle attività economiche. Siracusa non può essere soltanto una vetrina per turisti, ma deve restare prima di tutto una città in cui siano garantiti i servizi essenziali ai residenti”.