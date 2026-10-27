Disservizi idrici al Liceo Corbino, il Libero Consorzio avvia verifiche e interventi

Attualità · SIRACUSA LICEO

Il Libero Consorzio Comunale di Siracusa è tempestivamente intervenuto a seguito dei disservizi idrici registrati nel Palazzo degli Studi che ospita il Liceo Corbino, effettuando nei giorni scorsi e nella giornata di ieri sopralluoghi tecnici per individuare le cause delle criticità e le possibili soluzioni.

Le verifiche hanno evidenziato problematiche pregresse dell’impianto interno, legate alla difficoltà di alimentazione, in particolare del secondo piano, al mancato funzionamento del vecchio sistema di sollevamento e alla vetustà di alcune tubazioni. Criticità oggi accentuate dalla presenza di una comunità scolastica più che raddoppiata.

La situazione si inserisce, peraltro, in un quadro più ampio di disservizi nell’approvvigionamento idrico che stanno interessando l’intero quartiere della Borgata, determinando disagi per residenti, attività e utenze pubbliche, e rendendo necessario un approfondimento complessivo delle condizioni di alimentazione della rete.

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Il Libero Consorzio ha già individuato una prima ipotesi di intervento che prevede il potenziamento dei serbatoi di accumulo e del sistema di autoclave e la revisione dell’impianto idrico. È, inoltre, previsto un sopralluogo congiunto con Aretusacque per verificare le condizioni della rete e il dimensionamento dell’impianto.

“Siamo pienamente consapevoli dei disagi che questa situazione sta determinando e stiamo lavorando per individuare una soluzione tempestiva e definitiva – dichiara il Presidente Michelangelo Giansiracusa –. Abbiamo già attivato i nostri uffici tecnici e stiamo valutando le modalità più rapide per realizzare gli interventi, anche attraverso il coinvolgimento di Siracusa Risorse. È evidente che le problematiche interne all’edificio devono essere affrontate tenendo conto anche delle criticità che interessano la rete idrica dell’intero quartiere, attraverso una necessaria collaborazione con il gestore del servizio”.





“È importante ricordare che siamo ancora nella fase di completamento di una riorganizzazione scolastica particolarmente complessa. Il trasloco è stato faticoso e ha richiesto uno sforzo straordinario da parte di tutti, ma ha consentito di restituire dignità, identità e spazi più funzionali a importanti istituzioni scolastiche della città. Occorre adesso il tempo necessario per ultimare le operazioni di trasferimento e sistemazione e superare le criticità che stanno emergendo”.





“La priorità resta garantire condizioni adeguate agli studenti e a tutto il personale scolastico. Non intendiamo sottovalutare alcun disagio e continueremo a seguire direttamente l’evoluzione degli interventi fino alla risoluzione delle problematiche”, conclude Giansiracusa.