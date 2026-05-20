“Disservizio idrico” a Siracusa: Controcorrente chiede immediato chiarimento pubblico

Il gruppo ControCorrente Siracusa esprime forte preoccupazione per gli ennesimi disservizi che stanno colpendo la rete idrica cittadina proprio in concomitanza con il delicato passaggio al nuovo gestore del servizio idrico integrato, Aretusacque.

Nelle ultime settimane si sono moltiplicati guasti, interruzioni improvvise e disagi che stanno mettendo in seria difficoltà famiglie, attività commerciali e operatori economici. Anche nella giornata di ieri imprenditori del settore turistico e della ristorazione di Ortigia, senza alcuna preventiva comunicazione, intorno alle 16 si sono ritrovati improvvisamente senz’acqua all’interno delle proprie attività. E anche in Borgata, per l’ennesima volta, questa mattina i cittadini hanno registrato la mancanza di acqua.

“Un fatto gravissimo, soprattutto in un momento strategico per la città. Siracusa si appresta infatti ad accogliere migliaia di turisti per la stagione estiva e non può permettersi un’immagine di inefficienza e disorganizzazione su un servizio essenziale come quello idrico. Alberghi, B&B, ristoranti, bar e attività commerciali vivono proprio nei mesi estivi la parte più importante del loro fatturato annuale e non possono essere lasciati senza servizi fondamentali e senza alcun preavviso – dicono Sebastiano Musco, Michele Mangiafico, Roberta Campisi, Omar Giardina, Giuseppe Vitale, Christian Liistro e Fabio La Gioia -. Il nuovo assetto del servizio idrico provinciale avrebbe dovuto rappresentare un’occasione di miglioramento e stabilità per il territorio e invece i cittadini continuano a vivere enormi difficoltà quotidiane. Riteniamo che il sindaco Francesco Italia, in qualità di massima autorità cittadina e garante dei servizi essenziali per la comunità, abbia una forte responsabilità politica e amministrativa in questa fase di transizione. Il primo cittadino deve garantire un servizio efficiente, continuo e trasparente per tutti i cittadini e per tutte le attività produttive della città. Non è accettabile che interi quartieri o zone strategiche come Ortigia restino senz’acqua senza una comunicazione tempestiva e senza un piano di emergenza adeguato”.

Controcorrente chiede pertanto un immediato chiarimento pubblico sui continui guasti e disservizi; un piano straordinario di monitoraggio e manutenzione della rete; sistemi di comunicazione rapidi ed efficienti verso cittadini ed esercenti; garanzie concrete sulla continuità del servizio durante tutta la stagione turistica. “Siracusa non può presentarsi ai turisti con l’immagine di una città incapace di garantire i servizi essenziali – conclude la nota – L’acqua non è un dettaglio: è il biglietto da visita di una comunità civile, moderna e organizzata”.