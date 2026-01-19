Dissesto a Solarino. Il ragioniere Spada si difende e denuncia Germano: “lettura distorta e suggestiva, con effetti mediatici e politici”

“L’audio diffuso costituisce uno stralcio parziale di una conversazione durata oltre un’ora e mezza, se a questa riferentesi, e risulta estrapolato dal suo contesto complessivo e tale da non rappresentare fedelmente il contenuto, il senso e lo sviluppo del dialogo intercorso. Il confronto aveva ad oggetto il riaccertamento ordinario dei residui, il rendiconto di gestione 2024, appena approvato dalla Giunta municipale, nonché le criticità finanziarie dell’ente e le possibili conseguenze, inclusa l’eventualità del dissesto. Tali temi erano peraltro già oggetto di una richiesta di chiarimenti pervenuta dalla Prefettura di Siracusa, indirizzata anche ad altre autorità istituzionali. Nel corso della conversazione sono stati illustrati e argomentati i diversi profili tecnici delle questioni trattate. Ho altresì invitato il consigliere Germano a trasmettere agli uffici comunali eventuale documentazione in suo possesso – da lui stesso richiamata – e non risultante agli atti, documentazione che a oggi non è mai pervenuta”. Francesco Spada, ragioniere capo del Comune di Solarino da luglio 2025, interviene così a seguito della recente pubblicazione di estratti di una conversazione privata registrata (e pubblicata sulle pagine social) dal consigliere comunale Giuseppe Germano a seguito di un colloquio avvenuto nel suo ufficio in municipio.

“È opportuno precisare che nessuna ammissione di illeciti o responsabilità penali è mai stata resa, né le dichiarazioni rese in un contesto privato e tecnico possono essere rappresentate come tali. La diffusione selettiva di brevi estratti appare invece funzionale a una lettura distorta e suggestiva, con evidenti effetti mediatici e politici, insieme al dato di essere stata impiegata con scopi prettamente diffamatori stante tra l’altro la loro infedele ed illecita estrazione – sottolinea il dirigente -. Per una corretta comprensione della vicenda, si invita chiunque vi abbia interesse a prendere visione: delle sedute del Consiglio comunale dell’11 dicembre 2025 e dell’8 gennaio 2026, disponibili sul sito istituzionale del Comune di Solarino; degli atti, delle relazioni e dei pareri pubblicati nella sezione “Amministrazione Trasparente”. Ritenendo che quanto accaduto abbia superato ogni limite di legittimità, ho rimesso ogni azione di tutela e salvaguardia alle Autorità competenti per le valutazioni di competenza, nella convinzione di aver sempre svolto il mio incarico con correttezza, autonomia e senso di responsabilità”.