Distaccamento Aeronautico di Siracusa. Lamba Doria: “potenziare la valenza logistica dell’area esistente”

In merito al dibattito sulla destinazione dell’Idroscalo “De Filippis” di via Elorina – l’ipotesi della sua demilitarizzazione per un uso civile aperto alla cittadinanza — l’associazione Culturale Lamba Doria accoglie con favore la recente decisione del Ministero della Difesa di potenziare la valenza logistica dell’area esistente.

“L’individuazione del sito come base alternata per le forze aeree e per le componenti civili trasforma la storica infrastruttura in una moderna risorsa “Dual-Use”, capace di servire scopi sia militari sia civili. L’importanza strategica di questo presidio nel Sud-Est della Sicilia è indiscutibile: una struttura operativa di questo tipo è fondamentale per la gestione delle grandi emergenze che possono colpire il nostro territorio – si legge in una nota del direttivo dell’associazione e del presidente Alberto Moscuzza –. Per il Sistema di Protezione Civile nazionale e regionale — del quale l’Aeronautica Militare italiana è componente essenziale — il contrasto e il soccorso alla popolazione coinvolta da emergenze sia naturali (terremoti, alluvioni, incendi su larga scala) sia antropiche (incidenti rilevanti nella vicina area petrolchimica) saranno facilitati dal poter utilizzare una base operativa e logistica funzionante anche nelle situazioni più critiche. Si tratta di una tematica prioritaria che non può essere sacrificata in favore di un “affaccio a mare” (peraltro assai limitato) dell’ipotizzato “Waterfront” il quale — al di là di suggestive rappresentazioni grafiche — è privo del necessario supporto autorizzativo derivante dalla pianificazione urbanistica vigente”.