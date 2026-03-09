Disturbi del comportamento alimentare, anche a Siracusa si celebra la Giornata Nazionale del 15 marzo

Il 15 marzo si celebra la Giornata Nazionale del Fiocchetto Lilla, dedicata alla sensibilizzazione sui Disturbi del Comportamento Alimentare (DCA), una realtà complessa e

spesso silenziosa che coinvolge sempre più giovani e famiglie.

Anche la città di Siracusa aderisce a questa importante giornata di consapevolezza con un momento di incontro e riflessione dal titolo “Oltre il mio riflesso”, che si terrà presso l’Urban Center, con il sostegno del Comune di Siracusa e dell’Associazione benefica Antonio e Gabriella Galdi. L’iniziativa è organizzata da Anna Corso, educatrice e ideatrice del progetto Zora DCA, impegnata nella sensibilizzazione e nella prevenzione dei disturbi del comportamento alimentare.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di accendere una luce su un tema ancora troppo poco compreso, promuovendo informazione, ascolto e dialogo. Durante l’incontro verranno condivise testimonianze e riflessioni per sensibilizzare la comunità sull’importanza della prevenzione, del supporto e della cura.

La giornata prenderà il via alle ore 15:30 con una conferenza e testimonianze, alla quale parteciperanno diverse figure professionali impegnate nel campo educativo, psicologico e nutrizionale: Marco Zappulla, Assessore alle Politiche Sociali del Comune di Siracusa, Anna Corso, educatrice e project manager del progetto Zora DCA, Nicole Romeo, psicologa clinica e psicoterapeuta, Emily Scirpa, biologa nutrizionista, Nancy Russo, life skills designer, insieme alla testimonianza dell’Associazione Antonio e Gabriella Galdi e alla storia di Gabriella.

Alle 17 si svolgerà il laboratorio esperienziale “Accura”, condotto da Nancy Russo, uno spazio pensato per favorire l’ascolto interiore e la consapevolezza del rapporto con il corpo e con le emozioni.

La giornata si concluderà alle ore 18:30 con lo spettacolo di danza narrativo “Oltre il mio riflesso”, con regia di Anna Corso, che attraverso il linguaggio della danza racconterà un viaggio emotivo legato all’immagine di sé e alla ricerca di equilibrio.

Allo spettacolo prenderanno parte diverse scuole di danza del territorio: Helios Dance School, Danza e Movimento, A.S.D. Danziamo e A.S.D. Scuola di danza In punta di piedi.

L’iniziativa vuole essere un momento di sensibilizzazione aperto alla cittadinanza, per ricordare quanto sia importante parlare di disturbi del comportamento alimentare, dare voce a chi spesso vive questa sofferenza nel silenzio e promuovere una cultura basata sull’ascolto, sulla consapevolezza e sulla cura.