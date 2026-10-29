Ultime News

Attualità il 20 novembre

Ditonellapiaga e TonyPitony di nuovo insieme: in uscita “Natale con Ditony”

di Oriana Gionfriddo ·
Condividi
Ditonellapiaga e TonyPitony

“Un motivo in più per odiare il Natale, uno in più per amarlo”. È la frase che accompagna “Natale con Ditony”, il joint album natalizio di Ditonellapiaga e TonyPitony. Il disco esce il 20 novembre.

Non è la prima volta che i due artisti lavorano insieme. Avevano già collaborato al Festival di Sanremo, dove Ditonellapiaga era in gara. Nella serata dedicata alle cover hanno portato sul palco dell’Ariston “The Lady Is a Tramp” e hanno avuto la meglio sugli altri concorrenti.

Ora la coppia si ritrova per un progetto interamente dedicato alle feste. Il titolo unisce i nomi dei due artisti nella sigla “Ditony”.

Oriana Gionfriddo

Oriana Gionfriddo

Giornalista pubblicista dal 2018, laureata in Sociologia con un master in Social Media al Sole 24 Ore. In redazione dal 2020, racconta il sociale e le storie del territorio ed è specializzata…

Scopri la redazione

Leggi anche