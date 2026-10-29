Ditonellapiaga e TonyPitony di nuovo insieme: in uscita “Natale con Ditony”

Attualità · il 20 novembre

“Un motivo in più per odiare il Natale, uno in più per amarlo”. È la frase che accompagna “Natale con Ditony”, il joint album natalizio di Ditonellapiaga e TonyPitony. Il disco esce il 20 novembre.

Non è la prima volta che i due artisti lavorano insieme. Avevano già collaborato al Festival di Sanremo, dove Ditonellapiaga era in gara. Nella serata dedicata alle cover hanno portato sul palco dell’Ariston “The Lady Is a Tramp” e hanno avuto la meglio sugli altri concorrenti.

Ora la coppia si ritrova per un progetto interamente dedicato alle feste. Il titolo unisce i nomi dei due artisti nella sigla “Ditony”.