Diventare imprenditori con Resto al Sud 2.0, i giovani di Cna Siracusa organizzano un incontro per spiegare l’incentivo

I Giovani Imprenditori di CNA Siracusa in sinergia con il Confidi UNI.CO organizzano un incontro informativo dedicato a Resto al Sud 2.0, la misura di incentivo promossa da Invitalia e rivolta ai giovani under 35 che desiderano avviare o consolidare un’attività imprenditoriale nel Mezzogiorno d’Italia.

L’evento rappresenta un’occasione concreta per conoscere nel dettaglio le opportunità offerte dalla misura: tipologie di beneficiari ammissibili, settori finanziabili, entità dei contributi a fondo perduto e in conto interessi, nonché le modalità di presentazione delle domande. Un momento di confronto diretto con esperti del settore, pensato per trasformare le idee imprenditoriali in progetti finanziati.

All’incontro parteciperanno Gianmarco Infantino, Presidente dei Giovani Imprenditori di CNA Siracusa; Federico Vasques, Responsabile dell’Ufficio Finanza Agevolata di CNA Siracusa; e Vincenzo Durante, Responsabile dell’Unità Operativa Occupazione di Invitalia, l’Agenzia nazionale per lo sviluppo che gestisce operativamente la misura.

“Vogliamo offrire ai giovani del territorio uno strumento concreto per restare e investire qui, a Siracusa e in Sicilia”, dichiara Gianmarco Infantino. “Resto al Sud 2.0 è una misura importante, che può fare la differenza per chi ha un’idea e vuole trasformarla in impresa. Come CNA Siracusa siamo accanto ai giovani imprenditori in ogni fase del percorso, dalla progettazione fino all’accesso al credito.”

La partecipazione è gratuita e aperta a tutti gli interessati. La registrazione è consigliata e può essere effettuata al seguente link: https://www.eventbrite.it/e/1989115736714?aff=oddtdtcreator