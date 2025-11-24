Divieto di transito per veicoli sopra le 3,5 tonnellate sul viadotto Cassibile: vertice in prefettura a Siracusa

Oggi in Prefettura a Siracusa si è svolto un tavolo tecnico dedicato alla viabilità del viadotto di Cassibile, lungo l’autostrada Siracusa–Gela, a seguito della recente ordinanza del Consorzio Autostrade Siciliane che, in via cautelativa, ha disposto il divieto di transito ai veicoli con massa superiore a 3,5 tonnellate.

L’incontro, presieduto dal Prefetto di Siracusa, ha visto la partecipazione del sindaco di Avola, del Comandante dei Vigili del Fuoco e del Comandante della Polizia Stradale, nonché di rappresentanti del Libero Consorzio Comunale di Siracusa e del Comune di Siracusa oltre che dei rappresentanti del Consorzio Autostrade Siciliane e dell’Anas. Nel corso della riunione sono stati approfonditi gli effetti delle nuove limitazioni e le misure necessarie a garantire la sicurezza della circolazione nel tratto interessato.

Il Consorzio Autostrade Siciliane ha comunicato che il progetto dei lavori strutturali sul viadotto è in fase di ultimazione e che la gara d’appalto sarà indetta entro la fine dell’anno. La prima fase degli interventi interesserà la carreggiata in direzione Siracusa, con una durata stimata di 18 mesi dalla definizione del progetto. Il completamento di tale fase consentirà, tramite l’istituzione del doppio senso di marcia sulla carreggiata rinnovata, il ripristino del transito dei veicoli senza limitazioni di peso.

Il Prefetto ha invitato il Consorzio ad assicurare la massima celerità nell’avvio e nell’esecuzione dei lavori, evidenziando non solo la necessità di ripristinare quanto prima la piena funzionalità del viadotto, ma anche l’esigenza di evitare un ulteriore aggravio di traffico sull’arteria alternativa rappresentata dalla SS115, già fortemente sollecitata.