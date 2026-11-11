Domani 12 novembre scuole aperte e attività didattiche regolari

Attualità · Ministero Istruzione

“Il Ministero dell’Istruzione e del Merito comunica che domani, giovedì 12 novembre 2026, le scuole saranno aperte e le attività didattiche si svolgeranno regolarmente”, così in una nota il Mim in vista di domani.

In serata era arrivato anche un video del Presidente del Consiglio Giorgia Meloni in cui diceva che “ad oggi non c’è alcun elemento che indichi un pericolo concreto. Questi messaggi non servono a colpire, servono a spaventare. Chi li scrive vuole soprattutto la nostra paura, le giornate perse, il sospetto, il caos. Su chi ci sta dietro lavorano gli investigatori e la magistratura insieme ai loro colleghi europei. Io non farò ipotesi, quando ci saranno certezze le conoscerete”. Lo affermava dunque la presidente del Consiglio Giorgia Meloni in un video sui social, indicando i tre elementi emersi sugli allarmi bomba nelle scuole, anche all’esito della riunione che ha presieduto a Palazzo Chigi con i ministri competenti, i vertici dell’intelligence e della cybersicurezza.

“Non permetteremo a una mail anonima di decidere il calendario scolastico dei nostri figli” ha sottolineato la premier. “Con l’onestà che mi contraddistingue devo dire” che “è possibile che messaggi come questi arrivino ancora. Non sarà il segno che qualcosa non ha funzionato, sarà la prova che chi li manda non ha altro e ci troverà pronti. Stiamo lavorando per mettere in campo tutti gli strumenti di cui disponiamo per minimizzare l’impatto di questi attacchi, ogni allarme continuerà a essere verificato uno per uno”. ha continuato

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“Oggi migliaia di scuole italiane hanno ricevuto un messaggio che annunciava una bomba. In molti istituti i ragazzi sono stati fatti uscire, le forze dell’ordine hanno controllato aula per aula e vi dico subito la cosa più importante, non è stato trovato nulla in nessuna scuola. So che per molte famiglie è stata una giornata di paura o di disagio, lo capisco, chiaramente non lo sottovaluto”. ha concluso