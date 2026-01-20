Domani 21 gennaio allerta Meteo arancione: ancora possibili piogge intense e forti raffiche di vento

Dopo la giornata di oggi segnata dall’allerta meteo rossa, domani in provincia di Siracusa il livello di criticità scenderà ad allerta arancione. Una notizia che lascia intravedere un lieve miglioramento delle condizioni atmosferiche, ma che non deve far abbassare la guardia.

Le previsioni indicano infatti il persistere di condizioni meteo instabili, con possibili piogge intense, temporali e raffiche di vento, seppur con un’intensità inferiore rispetto a quella registrata nelle ultime ore. L’allerta arancione segnala un rischio ancora significativo, soprattutto per quanto riguarda il dissesto idrogeologico e i possibili allagamenti nelle aree più vulnerabili del territorio.

Nel corso della giornata odierna, l’allerta rossa ha richiesto massima attenzione e l’attivazione delle misure di emergenza, con disagi alla circolazione e criticità in diversi comuni della provincia. Il passaggio all’allerta arancione non appresenta ancora un passo verso la normalizzazione e le autorità raccomandano prudenza negli spostamenti e il rispetto delle indicazioni della Protezione Civile.

In tutti i comuni della Provincia a seguito del susseguirsi di una serie di riunioni in Prefettura, è stata disposta la chiusura delle scuole anche per consentire una serie di sopralluoghi per verificare eventuali criticità. Da seguire l’evolversi della situazione a Marzamemi, dove è stata disposta l’evacuazione.

I cittadini sono invitati a limitare gli spostamenti non necessari, evitare sottopassi, corsi d’acqua e zone soggette ad allagamenti, e a tenersi aggiornati attraverso i canali ufficiali. Le amministrazioni comunali restano in stato di attenzione per monitorare l’evoluzione del maltempo e intervenire in caso di necessità.

La situazione resta in evoluzione e ulteriori aggiornamenti sono attesi nelle prossime ore, con l’auspicio che il miglioramento possa consolidarsi nei giorni successivi.