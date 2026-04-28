Domani 29 aprile la presentazione della Festa del Patrocinio di Santa Lucia

Sarà presentata domani, mercoledì 29 aprile, alle ore 11.15, nella sede della Deputazione della Cappella di Santa Lucia in Arcivescovado (piazza Duomo 5), la festa del Patrocinio di Santa Lucia, martire siracusana. Interverranno il presidente della Deputazione della Cappella di Santa Lucia, avv. Sebastiano Ricupero, il tesoriere della Deputazione, prof. Salvatore Sparatore, la componente della Deputazione Elena Artale ed il maestro di Cappella Alessandro Zanghì.

Domenica scorsa è avvenuta la consegna delle Reliquie di Santa Lucia da parte della Deputazione della Cappella di Santa Lucia a fra’ Daniele Cugnata, parroco della Basilica Santa Lucia al Sepolcro, che ha ricordato: “La Festa del Patrocinio è importante come memoria della bontà del Signore che non dimentica mai il suo popolo ed il segno concreto è l’intercessione di Santa Lucia. Lucia emana luce, ma non brilla di luce propria ma di luce riflessa quella del cero pasquale, la Luce del Risorto”.

Sabato 2 maggio cerimonia della consegna delle chiavi da parte dei deputati al maestro di cappella e l’apertura della nicchia che custodisce il simulacro. Seguirà la messa presieduta da mons. Salvatore Marino, parroco della Cattedrale, e alle ore 11.30 l’accoglienza delle Reliquie di Santa Lucia da parte di fra’ Daniele Cugnata, parroco della Basilica di Santa Lucia al Sepolcro. Alle ore 12.00 la traslazione del simulacro dalla Cappella all’altare maggiore. Alle ore 19.00 la celebrazione eucaristica sarà presieduta da mons. Francesco Lomanto, arcivescovo di Siracusa. Tutti questi momenti saranno trasmessi in diretta streaming sulla pagina Facebook della Deputazione e sul canale You Tube della Deputazione della Cappella di Santa Lucia.

Domenica 3, alle ore 10.00, solenne concelebrazione eucaristica presieduta da mons. Salvatore Rumeo, vescovo di Noto, e concelebrata dall’arcivescovo Francesco Lomanto, e alle ore 12.00 il simulacro e le reliquie saranno portati in processione dalla Cattedrale alla Chiesa di Santa Lucia alla Badia, dove rimarranno per l’ottavario. Come tradizione avrà luogo anche il tradizionale lancio delle colombe.

La prima domenica di maggio si ricorda il miracolo del 1646 quando a Siracusa imperversava una carestia ed i siracusani chiesero aiuto alla patrona: dal mare arrivarono navi cariche di grano ed una colomba avvertì i fedeli riuniti in preghiera in Cattedrale.