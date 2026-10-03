Domani a Priolo la presentazione del libro “Sulle orme di Lucia”

Cultura · A partire dalle 20

Sarà presentato domani, domenica 4 ottobre, alle 20, nella chiesa Angelo Custode – Chiesa Madre di Priolo Gargallo, il libro di Salvatore Di Salvo e Alessandro Ricupero “Sulle orme di Lucia”, edito dalla San Paolo. Alla presentazione, dopo i saluti di don Pietro Barraco, parroco della chiesa Madre, interverrà il cappellano militare del Comando della Guardia di Finanza di Torino don Antonio Zimbone, già cappellano militare del comando dell’Aeronautica militare presso l’Aeroporto di Sigonella.

La pubblicazione, con la prefazione del cardinale Marcello Semeraro, prefetto del Dicastero per le Cause dei Santi, contiene anche la lettera inviata da papa Francesco all’arcivescovo di Siracusa in occasione dell’arrivo delle sacre spoglie della vergine e martire siracusana, per la terza volta in Sicilia. Un libro che partendo dal ricordo di un evento ha toccato il cuore di credenti e non, devoti o fedeli, vuole ribadire come il messaggio di Lucia, attraverso la testimonianza del martirio, sia sempre vivo e più attuale.

L’ iniziativa è promossa dalla parrocchia Angelo Custode – Chiesa Madre di Priolo Gargallo, in collaborazione con la Deputazione della Cappella di Santa Lucia di Siracusa, del Circolo di Santa Lucia di Belpasso, dell’Associazione nazionale Carabinieri, i Devoti di Santa Lucia di Carlentini ed inserita nei festeggiamenti in onore dell’Angelo Custode. Intanto ha riscosso un successo la presentazione a Etnabook Festival, il Festival internazionale della cultura e del Libro che si è svolto a Catania.

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A Pedara la presentazione si è svolta presso l’Expo – Sala Conchita D’Agata, piazza del Popolo. Alla presentazione, aperta dai saluti del presidente e direttore organizzativo Cirino Cristaldi, dal vicepresidente Mirko Giacone, dal Presidente del Comitato Scientifico Salvatore Massimo Fazio e della responsabile dell’ufficio stampa dell’evento Agnese Mauceri. A seguire Mario Cunsolo e Simona Zagarella hanno dialogato con i due autori. La presentazione è stata patrocinata dal Comune di Pedara, dall’Ars, dall’Università di Catania.