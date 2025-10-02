Domani a Siracusa il corteo per la Palestina, le raccomandazioni della Polizia municipale

Il comando della Polizia municipale di Siracusa sta predisponendo specifici servizi in vista della manifestazione per la Palestina che si terrà domani. Nell’ambito della più generale organizzazione delle attività previste a garanzia dell’ordine pubblico, i vigili urbani sono chiamati a occuparsi della viabilità e dovranno interrompere il transito della auto al passaggio del corteo.

Il corteo partirà dall’area del campo scuola “Pippo Di Natale” e poi sfilerà lungo viale Teracati, corso Gelone, via Catania, corso Umberto, largo XXV luglio per concludersi in piazza Archimede.

In ragione dell’ampia partecipazione prevista dagli organizzatori, la Polizia municipale, per evitare ingorghi e disagi, raccomanda di utilizzare il meno possibile le auto private dalle 8,30 alle 14 e di evitare di avvicinarsi alle strade percorse del corteo.