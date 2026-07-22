Domani al Siracusa Institute la presentazione del volume “Per la libertà di tutti”

Cultura · Dalle 18.30

Giovedì 23 luglio alle 18.30, nel cortile del Siracusa International Institute in via Logoteta 27, verrà presentato il volume Per la libertà di tutti. Dialogo su Stato di diritto e democrazia, edito da Castelvecchi, in cui sono raccolti, per la prima volta, i saggi che diedero vita, negli anni ’50, a una celebre, e davvero attuale, polemica sul tema della libertà, della democrazia e dei limiti del potere, tra Norberto Bobbio, Galvano Della Volpe e Palmiro Togliatti.

Dopo i saluti istituzionali del Direttore generale del Siracusa International Institute, Filippo Musca, e della Delegata alla Promozione e sviluppo dell’offerta formativa sul territorio dell’Università degli Studi di Messina, Cinzia Ingratoci, interverranno Alessio Lo Giudice, Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza di UNIME, Alessandro Morelli, Direttore del Dipartimento di Scienze Politiche e Giuridiche di UNIME, Guglielmo Ciaccio, curatore del volume, e Renata Giunta, Manager del Centro Europe Direct Sud Est Sicilia. Modererà l’incontro Vittoria Berlingò, Delegata al coordinamento delle attività della sede di Siracusa per il Dipartimento di Giurisprudenza di UNIME.

Anche gli studenti della sede siracusana dell’Università degli Studi di Messina (Giurisprudenza e Scienze Politiche e Giuridiche) saranno protagonisti della presentazione. L’iniziativa conclude, infatti, il primo anno di attività di UNIME a Siracusa, e si pone in prosecuzione del progetto Leggi in Scena che ha visto, grazie alla collaborazione con il Siracusa International Institute, la partecipazione degli studenti del Dipartimento di Giurisprudenza a momenti di lettura silenziosa e collettiva e a incontri culturali rivolti alla città. In occasione della presentazione di Per la libertà di tutti ci sarà anche una lettura scenica collettiva, guidata dallo scrittore Francesco Musolino, nella quale saranno proprio gli studenti dell’Università di Messina a dare voce ai brani del volume, trasformando la lettura in un’esperienza condivisa di riflessione civile.

Accanto alla dimensione scientifica e culturale, l’evento apre, di fatto, la campagna di iscrizione ai corsi di laurea, assumendo anche un’importante funzione di orientamento e promozione dell’offerta formativa. Al termine della presentazione si terrà infatti un aperitivo universitario, aperto agli studenti, ai loro amici e a tutti coloro che desiderano conoscere più da vicino i corsi di laurea attivi presso la sede di Siracusa.

Durante la serata sarà inoltre possibile ricevere informazioni sul nuovo bando ERSU 2026/2027 dedicato al diritto allo studio universitario e partecipare alle iniziative di community building promosse dall’Ateneo, tra cui il Photo Booth UniMe Siracusa, attraverso il quale verrà realizzata la galleria fotografica degli studenti del primo anno.

“L’iniziativa – spiega Alessio Lo Giudice – nasce dalla convinzione che una sede universitaria possa dirsi tale soltanto quando, oltre a garantire elevata qualità didattica, sia in grado di rappresentare un riferimento e uno stimolo per il confronto culturale nella città in cui opera. Per questo abbiamo scelto di affidare proprio agli studenti il compito di raccontare l’Università ai cittadini e ai futuri iscritti: sono loro i primi protagonisti e i migliori ambasciatori di questa nuova esperienza accademica“.

“Questo incontro – aggiunge Alessandro Morelli – unito alle tante iniziative già svolte a Siracusa e alle altrettante occasioni di confronto programmate per i prossimi mesi, conferma la vocazione dell’Ateneo di Messina ad essere non soltanto un luogo di formazione, ma anche uno spazio aperto di produzione culturale, dialogo interdisciplinare e crescita civile attraverso l’incontro tra l’Università e il territorio”.