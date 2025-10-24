Domani apriranno il concerto dei Negramaro a Messina, l’emozione dei siracusani Leonar e Kombat Kid

Davanti al microfono l’emozione è palpabile, com’è naturale per due ragazzi di appena 15 e 11 anni. Ma non appena parte la musica, Leonardo Greco e Leonardo Fisicaro si trasformano: due giovani professionisti con un talento che va ben oltre la loro età.

I due giovanissimi siracusani sono i protagonisti di una storia musicale che profuma di talento e determinazione. La scorsa primavera hanno vinto la Marziani Remix Call, il contest lanciato dai Negramaro per reinterpretare il brano Marziani, tratto dall’album Free Love (Sugar Music).

Il loro remix ha conquistato Giuliano Sangiorgi e la band salentina, che ne hanno apprezzato la capacità di rinnovare il pezzo senza tradirne l’identità e il ritmo originale.

Dopo l’incontro con i Negramaro a Milano, per Leonardo e Leonardo è arrivato un invito speciale: domani, sabato 25 ottobre, apriranno il concerto dei Negramaro al PalaRescifina di Messina. Mezz’ora di musica tutta per loro, davanti a migliaia di persone, in uno dei tour più attesi dell’anno.

Appassionati di musica fin da piccolissimi, i due ragazzi hanno saputo coltivare la loro creatività tra arrangiamenti e brani inediti, dando forma a uno stile personale e riconoscibile. Durante le interviste l’emozione a volte spezza le parole, ma nei loro occhi si legge la consapevolezza di chi sa che il futuro può davvero essere luminoso.

Eppure, una volta spenti i riflettori, Leonardo e Leonardo tornano semplicemente a essere due ragazzi qualunque. A ricordarglielo ci hanno pensato i genitori, che alla vigilia dell’atteso debutto sul grande palco hanno chiesto loro – con un sorriso – se avessero già fatto i compiti per casa.