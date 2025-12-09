Domani Confindustria Siracusa ospita il seminario “Dalla committenza al subappalto: regole, rischi e opportunità nel nuovo scenario normativo”

Su iniziativa della Sezione Imprenditori Metalmeccanici di Confindustria Siracusa, in collaborazione con l’Ordine degli Avvocati di Siracusa, si terrà mercoledì 10 dicembre alle ore 15, nella sede di Confindustria Siracusa, il seminario dal titolo “Dalla committenza al subappalto: regole, rischi e opportunità nel nuovo scenario normativo”.

Un appuntamento di grande rilevanza per le imprese, chiamate oggi a confrontarsi con un quadro normativo sempre più complesso e articolato. A livello nazionale ed europeo, infatti, la strategia per una catena di fornitura più sostenibile si traduce in obblighi più stringenti di due diligence e in una precisa condivisione delle responsabilità tra committente, appaltatore e subappaltatori.

Durante il seminario verranno affrontati i principali temi legati al nuovo Codice degli Appalti, alle differenze tra appalti pubblici e privati, agli obblighi fiscali e alle responsabilità connesse, oltre alla normativa su lavoro e sicurezza, con particolare attenzione ai settori “labour intensive”.

L’evento sarà aperto dai saluti istituzionali del presidente di Confindustria Siracusa, Gian Piero Reale, dell’avvocato Antonio Randazzo e della presidente della sezione Imprenditori Metalmeccanici, Maria Pia Prestigiacomo. A introdurre i lavori sarà Giovanni Musso, vicepresidente della sezione Metalmeccanici.

Seguiranno gli interventi dei relatori: l’avvocato Gaetano Artale, l’avvocato Francesco Pizzuto, Consigliere Nazionale Forense e il professor Melo Martella.