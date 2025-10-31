Domani l’inaugurazione del Tabernacolo del Pantheon di Siracusa

Tutto pronto alla Chiesa del Pantheon di Siracusa per l’inaugurazione dell’Empireo Angelico della custodia del SS. Sacramento realizzato nel 1968 dal prof. Giuseppe Campanelli.

È stato reso necessario procedere alle lavorazioni a seguito dell’evento spiacevole del 13 agosto scorso che ha portato al danneggiamento della corona angelica e della porticina del tabernacolo.

Sabato 1° novembre verrà celebrata alle 18.30 la S. Messa di Ognissanti e, nell’occasione, sarà benedetta dal parroco l’opera restaurata e presentata alla Comunità dallo storico d’arte prof. Paolo Giansiracusa.

L’opera viene riconsegnata, dopo il recente recupero strutturale e formale, dagli scultori proff. Giuseppe Pravato, Giuseppe Forzisi e Salvatore Canigiula che presenzieranno insieme ai figli del prof. Campanelli invitati per l’occasione senz’altro singolare.

Grande la felicità condivisa dal parroco, don Massimo Di Natale, custode del Sacrario del Pantheon di Siracusa, che ha voluto fortemente il recupero della custodia del Ss. Sacramento.

Si invita la Comunità e la cittadinanza a partecipare all’evento di grande gioia e gratitudine.