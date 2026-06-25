Domani su Rai 5 una puntata sugli spettacoli Inda al Teatro Greco di Siracusa

La stagione di spettacoli classici della Fondazione Inda al Teatro Greco di Siracusa è l’argomento sul quale, domani (26 giugno) alle 23.20, ragiona la puntata di “Maps – Musica, Arte, Poesia, Spettacolo” in onda in prima visione su Rai 5 e realizzata con la collaborazione della Film Commission comunale.

Il tema scelto è “Superare i limiti, sconfinare” e sarà sviluppato partendo dalle opere messe in scena nella cavea del colle Temenite: Alcesti di Euripide, Antigone di Sofocle e I Persiani di Eschilo, oltre all’Iliade tratta da Omero.

Rachele Renna racconta un viaggio che accompagna lo spettatore oltre i limiti, alla scoperta di un territorio che conserva le tracce di un passato fatto di storia e di miti, di luoghi e atmosfere che ricordano quelli delle tragedie greche. Sconfinando tra il teatro, gli spettacoli, la storia e la bellezza di una Sicilia che è Magna Grecia. La regia è di David Doplicher.

«Quello di Rai 5 – afferma il sindaco di Siracusa e presidente della Fondazione Inda, Francesco Italia – è ormai un rapporto di lunga data. Il Teatro Greco di Siracusa, dalla prima messa in scena del 1914, non è semplicemente un monumento di pietra, ma il luogo in cui il mito antico torna a parlare all’uomo contemporaneo attraverso le tragedie greche. Le telecamere della Rai trasferiscono questo rito collettivo unico al mondo entra nelle case di milioni di telespettatori, confermando Siracusa come capitale mondiale del teatro classico. Una vetrina per l’eccellenza artistica delle produzioni della Fondazione, per lo splendido lavoro della complessa macchina organizzativa e delle maestranze e per la comunità siracusana».

La collaborazione tra la Film Commission comunale co la Rai è ormai consolidata e abbraccia diverse trasmissioni. In questa occasione l’ufficio ha garantito supporto oltre il territorio comunale favorendo i contatti e l’avvio delle interlocuzioni, nello spirito di divulgazione culturale del patrimonio Unesco presente in tutta la provincia, attivando condivisione e cooperazione tra i territori vicini ugualmente interessati alla promozione culturale.

“Maps – Musica, Arte, Poesia, Spettacolo” è un programma di Elena Sorrentino, Elena Beccalli, Rachele Renna, con Chiara Biffi, Alessandro Montico e Mirella Serri. Il coordinamento editoriale è di Anna Lisa Guglielmi.