Domani torna in aula il Consiglio comunale di Siracusa: focus su un debito milionario con Edison, solarium e mercato

Dopo un periodo di pausa, dovuto ai lavori realizzati per dotare l’aula di nuove tecnologie informatiche, il presidente Alessandro Di Mauro ha convocato il consiglio comunale per domani (21 aprile) alle 9,30 con quattro argomenti su cui deliberare.

Il primo è un atto di indirizzo con il quale la commissione Lavori pubblici propone all’Amministrazione la realizzazione di una rampa di collegamento tra riviera Dionisio il Grande e riva Porto Lachio con relativo finanziamento.

Poi si passerà a una proposta con la quale il settore Transizione energetica chiede il riconoscimento di un debito fuori bilancio da 1 milione 141 mila euro a favore della Edison. Si tratta però di un provvedimento per l’accantonamento cautelativo della somma poiché è ancora aperto un contenzioso tra il Comune e l’azienda. In rifermento al servizio di fornitura elettrica, l’Edison vanta un credito complessivo di 3,2 milioni di euro per gestione e manutenzioni nel periodo che va da marzo 2020 ad agosto 2022. Di questi, 2 milioni 100 mila euro sono già stati previsti in bilancio; la parte rimanente, oggetto della proposta di delibera, saranno prelevati dal Fondo contenziosi.

A seguire sarà discusso un altro atto di indirizzo, presentato dalla commissione Ambiente, stavolta sulla realizzazione di solarium alla tonnara di Santa Panagia e a Ognina.

Ultimo punto all’ordine del giorno è la proposta di istituzione, dopo un periodo sperimentale, del nuovo mercato del contadino di largo Ettore Di Giovanni.