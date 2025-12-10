Domenica 14 dicembre l’inaugurazione della sede di “Insieme per Floridia”

L’associazione politica “Insieme per Floridia” è lieta di annunciare per domenica 14 dicembre alle ore 18.30 l’inaugurazione della sua nuova sede, un luogo dove la cittadinanza può essere ascoltata e trovare risposte ai problemi che affliggono la comunità.

La sede, situata in Via Silvio Pellico 117 a Floridia, sarà un punto di incontro per i cittadini, dove potranno esprimere le loro esigenze e proposte, trovando inoltre sostegno e guida per risolvere i problemi che li riguardano.

“Insieme per Floridia” è un’associazione che nasce dalla volontà di dare voce ai cittadini e di lavorare per il bene comune.

“La nostra missione – dichiara il presidente dell’associazione Giovanni Ricciardi – è quella di creare un ponte tra la cittadinanza e le istituzioni, per garantire che le esigenze di tutti siano ascoltate e soddisfatte.”

“La nostra sede – prosegue Ricciardi – sarà un luogo di incontro e di dibattito, dove i cittadini potranno discutere e confrontarsi su temi di interesse comune. Sarà anche un luogo di formazione e informazione, dove si potranno acquisire le conoscenze e le competenze necessarie per partecipare attivamente alla vita pubblica.”

“L’inaugurazione della sede – conclude Ricciardi – sarà un evento importante per la nostra comunità, e siamo felici di invitare tutti i cittadini a partecipare.”

Dopo l’inaugurazione si terrà un incontro con i rappresentanti dell’associazione e un rinfresco.