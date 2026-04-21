Domenica a Floridia il presidente Pietro Grasso presenta il libro “U Maxi”

Domenica 26 aprile alle 18.00, nell’aula consiliare del Comune di Floridia in Piazza del Popolo, si terrà un incontro pubblico organizzato dall’associazione Centro Studi e Ricerche Popolari Xiridia, dedicato alla presentazione del libro “U Maxi” di Pietro Grasso, magistrato in prima linea nella lotta alla mafia e già presidente del Senato.

I lavori saranno coordinati da Cetty Bruno, presidente dell’associazione Xiridia. Sono previsti i saluti istituzionali del Sindaco di Floridia, Marco Carianni, e dell’on. Tiziano Spada, Sindaco di Solarino. Il volume sarà presentato dall’avv. Orazio Scalorino, che dialogherà con l’autore.

L’incontro rappresenta un’importante occasione di confronto per l’intera comunità, anche alla luce del ruolo ricoperto dal Presidente Grasso come giudice a latere nel maxiprocesso contro Cosa Nostra che ha beneficiato del lavoro dei giudici Giovanni Falcone e Paolo Borsellino.

Il testo non si limita a raccontare ciò che accadde nel corso del dibattimento, ma offre uno spaccato approfondito di quel periodo storico. Attraverso un’analisi lucida e puntuale, l’autore ricostruisce i legami della mafia con le organizzazioni internazionali del traffico di droga, la struttura e la gerarchia di Cosa Nostra, nonché i rapporti, le alleanze e i conflitti interni all’organizzazione.

Ampio spazio è dedicato anche agli intrecci tra criminalità organizzata, il mondo economico-finanziario e il sistema degli appalti e al sistema bancario, così come al racconto degli omicidi eccellenti di servitori dello Stato e al ruolo determinante dei collaboratori di giustizia.

Il tutto è restituito attraverso lo sguardo di chi ha vissuto in prima persona quel processo e quella stagione cruciale della storia italiana, offrendo al lettore una testimonianza diretta e di straordinario valore civile e istituzionale.