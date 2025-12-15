Domenica a Siracusa il XVII premio “Corrado Maranci”

L’associazione “I cori di Val d’Anapo” si appresta a tenere la XVII edizione del Premio “Corrado Maranci”, in ricordo del maestro che ha dedicato la vita alla divulgazione della musica, soprattutto tra i giovani. L’evento, patrocinato dal Comune, si terrà domenica prossima (21 dicembre), alle 19, all’Urban Center di via Nino Bixio 1, dove, intanto, ieri è stata inaugurata la mostra “I Cori di Val d’Anapo nelle fotografie di Angelo Maltese” che raccoglie una serie di scatti risalenti agli anni ‘30 del Novecento.

L’edizione 2025 del premio vedrà, come sempre, Tonino Bonasera a presiedere sia la cerimonia che tutta la macchina organizzativa. La direzione artistica quest’anno è toccata alla scrittrice e docente Maria Lucia Riccioli, in perfetta prosecuzione degli intenti di Corrado Di Pietro che ha curato le precedenti sedici manifestazioni. L’obiettivo è sempre lo stesso: valorizzare il patrimonio artistico regionale, costituito da talenti che si sono affermati nell’Isola prima di raggiungere altri palcoscenici di grande prestigio.

Se ne scorriamo l’albo d’oro sfilano personaggi di caratura anche nazionale e internazionale, che si sono affermati in vari campi della cultura, specie musicale, fra innovazione e tradizione. Basti pensare ad attori come Tuccio Musumeci e Saro Miano, ai loro compianti colleghi Ciccio Abela, Sebastiano Lo Monaco e Marcello Perracchio; oppure a personaggi come Mario Incudine e Rita Botto, al cantastorie Luigi Di Pino, ai pupari della famiglia Vaccaro-Mauceri, a gruppi come I Beddi e I Lautari, ad ensemble corali come l’Accademia di canto “Carmelo Mollica”, a studiosi come Alessandro Loreto e Sergio Bonanzinga, a musicisti come i fratelli Terlizzi e Orazio Sciortino, a cantanti come Jennifer Schittino, a Debora Troìa.

Presentatrice storica del Premio sarà Denise Spicuglia. I premiati della XVII edizione sono: per la musica classica, Alfredo D’Urso; per la musica jazz, Antonio Petralia; per la musica leggera, Karola Fichera; per la musica classica, Marco Vicario; per la musica lirica, Daniela Schillaci; per la musica classica, Gaetano Costa. Un premio speciale per il teatro e il cabaret sarà conferito a Carlo Kaneba.

Altri riconoscimenti saranno consegnati all’Orchestra a plettro “Città di Taormina”, ad Alfio Patti per la sezione cantastorie; a Salvatore Tomasello per la musica tradizionale siciliana; a Peppe Di Mauro per la musica popolare. Al percussionista, scomparso nei giorni scorsi a soli 52 anni, su precisa scelta della presidenza e della direzione artistica, sarà dedicato un ricordo speciale.