Domenica al museo, il 1° novembre ingresso gratuito nei siti culturali anche a Siracusa

Il 1° novembre, prima domenica del mese, torna “Domenica al museo”, l’iniziativa del Ministero della Cultura a cui aderisce anche la Regione Siciliana. Musei, parchi archeologici e luoghi della cultura regionali apriranno gratis le porte a residenti e visitatori.
A Siracusa la meta più amata resta il Parco archeologico della Neapolis. Qui si può passeggiare tra il Teatro Greco, l’Anfiteatro Romano e l’Orecchio di Dionisio. In Ortigia, la Galleria regionale di Palazzo Bellomo custodisce opere che raccontano secoli di storia artistica dell’isola. Sull’altopiano dell’Epipoli si può invece visitare il Castello Eurialo, una delle più imponenti fortezze militari di età greca.
Anche la provincia offre buone occasioni. A Palazzolo Acreide, per esempio, ci sono l’area archeologica di Akrai, con il suo piccolo teatro affacciato sui monti Iblei, e la Casa Museo Antonino Uccello, dedicata alla cultura contadina.
L’ingresso gratuito segue i normali orari di apertura di ciascun sito.