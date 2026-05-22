Domenica gara ciclistica a Cassibile: ecco come cambia la circolazione

Domenica prossima (24 maggio) Cassibile ospiterà una gara ciclistica organizzata dalla Asd Cannibale.

Per consentire lo svolgimento sportivo, dalla 14,30 alle 18,30, il settore Mobilità e trasporti ha previsto una serie di divieti di transito e di sosta (con rimozione obbligatoria dei mezzi) e restringimenti di carreggiate che riguarderanno via Nazionale, via Ernesto Campo e via degli Ulivi. Inoltre, il lato destro di via Nazionale, in direzione di Avola, sarà interamente destinato alla gara.

I veicoli in transito su via Nazionale provenienti da Siracusa, dovranno svoltare a sinistra appena arrivati all’incrocio con via delle Margherite; quelli provenienti da Avola svolteranno a destra all’altezza di via Re Martino D’Aragona.

La Polizia municipale sarà presente sul posto per indirizzare il traffico, disponendo la chiusura o l’apertura delle strade in caso di necessità.