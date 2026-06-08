Domenica gratuita nei siti culturali, oltre 3.500 visitatori al Parco archeologico di Siracusa

“Tantissimi visitatori hanno affollato i luoghi della cultura della Sicilia ieri. È il segno che stiamo lavorando nella giusta direzione. Musei e parchi archeologici si confermano un forte attrattore per famiglie e giovani. Anche quest’anno abbiamo ampliato l’offerta attraverso eventi, spettacoli e laboratori didattici per invogliare ancora di più alla fruizione di questi luoghi, generando una partecipazione attiva”. Lo dice l’assessore ai Beni culturali e all’identità siciliana, Francesco Paolo Scarpinato, commentando il grande riscontro avuto dai luoghi culturali siciliani che ieri, come ogni prima domenica del mese, sono stati a ingresso gratuito.

L’iniziativa ha fatto registrare numeri particolarmente significativi in tutta l’Isola. Al parco archeologico e paesaggistico della Valle dei Templi ci sono state 5.191 presenze, mentre in quello di Selinunte, Cave di Cusa e Pantelleria i visitatori sono stati 4.849, dei quali quasi tremila al museo del Satiro. Il parco di Segesta ha registrato 1.722 presenze, mentre quello di Naxos e Taormina ne ha totalizzato 6.500, con una parte preponderante concentrata al teatro antico di Taormina.

Oltre duemila visitatori si sono registrati sia nel parco archeologico di Morgantina e Villa Romana del Casale di Piazza Armerina, sia in quello di Catania e della Valle dell’Aci. Sono stati contati 3.500 ingressi, invece, al parco di Siracusa, Eloro, Villa del Tellaro e Akrai.

Il parco archeologico di Tindari ha registrato 445 presenze, mentre il parco di Himera, Solunto e Iato ha totalizzato 193 visitatori. Al parco archeologico Lilibeo di Marsala sono arrivati 306 visitatori, mentre il parco archeologico di Gela ha accolto 151 persone con la maggior parte concentrate al museo dei Relitti greci.