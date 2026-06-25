Domenica la premiazione del concorso fotografico “I Tesori Nascosti di Siracusa”

Si svolgerà domenica 28 giugno alle 12, nel Tratto dell’Antica Strada Romana ai Villini, nel Foro Siracusano, la cerimonia di premiazione del concorso fotografico “I Tesori Nascosti di Siracusa”, promosso da Alternativa Libera Siracusa.

L’iniziativa è nata con l’obiettivo di valorizzare e far conoscere il patrimonio storico e archeologico meno noto della città, invitando cittadini e appassionati di fotografia a raccontare, attraverso le proprie immagini, quei luoghi che spesso restano fuori dai tradizionali percorsi turistici ma rappresentano un patrimonio di straordinario valore.

La giuria del concorso ha deciso di assegnare tre primi premi ex aequo, riconoscendo l’elevata qualità delle opere presentate.

I vincitori sono:

-Maria Cardile, con la fotografia “Tratto di Antica Strada Romana (Foro Siracusano)”;

-Carmelo Gagliano, con la fotografia “Basilica di San Nicolò e Piscina Romana”;

-Orazio Arcidiacono, con la fotografia “Scultura nei pressi del Parco Archeologico della Neapolis”.

La giuria ha inoltre attribuito un Premio Speciale a Gianna Rosalia per la fotografia dedicata alla Pirrera Sant’Antonio – Cava del Barocco di Melilli, quale riconoscimento per aver valorizzato un importante sito culturale situato fuori dal territorio comunale di Siracusa.

La scelta di svolgere la premiazione proprio presso il Tratto dell’Antica Strada Romana ai Villini, una delle fotografie vincitrici, vuole rappresentare un momento simbolico di sensibilizzazione e di attenzione verso i beni culturali meno conosciuti della città, riaffermando il valore della fotografia come strumento di tutela, memoria e promozione del patrimonio storico.

Alternativa Libera Siracusa ringrazia tutti i partecipanti, i componenti della giuria e gli sponsor che hanno sostenuto l’iniziativa: Luna Crescente Edizioni, Holistic Zone Naturopatia, Siracusa Tour e l’artista Giuseppe Rametta “Giusirames”.