Domenica sera lo spettacolo “Vela Bianca” a Priolo

Domenica sera lo spettacolo “Vela Bianca” andrà in scena in piazza Autonomia comunale di Priolo Gargallo. Gli allievi dell’Accademia Danza&Movimento diretta da Francesca Scacco trasformeranno una serata di fine estate in un’esperienza che toccherà il cuore di chi avrà la fortuna di esserci.

Non sarà un semplice spettacolo: sarà un viaggio fatto di passi leggeri e potenti, di parole che diventano poesia, di musica che avvolge e trascina. Un viaggio tra mille emozioni contrastanti: rabbia e amore, paura e coraggio, tristezza e felicità, che ci condurrà ad una riflessione interiore profonda. Sarà uno spettacolo di teatro danza dove teatro e danza appunto si intrecceranno fondendosi in un unico linguaggio capace di far vibrare l’anima.

L’appuntamento è per le 20.30, un invito a lasciarsi trasportare dall’energia e dalla passione degli artisti e a vivere un’esperienza coinvolgente, tra emozioni, sogni e spettacolo.