Domus progetti: come cambia il design della casa

Si è conclusa a Bologna l’edizione annuale di Cersaie, la fiera internazionale che definisce ogni anno le nuove coordinate del design ceramico e dell’arredo bagno. Un appuntamento fondamentale per architetti, progettisti, rivenditori e appassionati di interni.

Texture materiche, superfici tattili e tridimensionalità sono i primi elementi emersi. Non più semplici piastrelle, ma vere e proprie superfici sensoriali che trasformano pareti e pavimenti in elementi architettonici vivi. Si afferma poi il mix tra grandi e piccoli formati, una combinazione diventata ormai un linguaggio progettuale: maxi lastre per ridisegnare gli spazi e piccoli moduli per caratterizzare nicchie, dettagli e ambienti secondari.

Un altro tema forte è quello dei materiali ad alte prestazioni: superfici antibatteriche, antiscivolo, resistenti agli agenti chimici e al tempo. Soluzioni sempre più richieste in una casa che deve essere bella, ma anche funzionale e duratura. A completare il quadro, palette cromatiche naturali: toni terrosi, neutri, polverosi e nuance ispirate alla pietra e ai minerali.

Con così tante possibilità — e con una disponibilità di informazioni sempre più ampia, almeno a livello superficiale — come può un cliente orientarsi senza perdere tempo? La risposta, spiega Chiara Marabitti, è arrivare preparati definendo budget, stile e priorità funzionali, lasciandosi poi guidare nella selezione finale da professionisti capaci di ridurre tempi e margini d’errore.

Un tema molto sentito è anche come usufruire correttamente del ‘bonus ristrutturazione’ acquistando materiali e forniture. Domus Progetti ricorda l’importanza di pianificare le spese, raccogliere i documenti necessari e affidarsi a realtà che conoscano le procedure, per evitare intoppi e cogliere realmente il vantaggio economico.

Domus progetti ribadisce il valore del loro servizio chiavi in mano, pensato proprio per chi desidera affrontare una ristrutturazione senza stress: consulenza, scelta dei materiali, progettazione, coordinamento degli artigiani e gestione dei tempi. Un percorso unico che permette di controllare il risultato finale e ottimizzare l’investimento.